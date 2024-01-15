В Черниговской области семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом

В Черниговской области произошел трагический инцидент. Там угарным газом отравилась семья.

В Новгороде-Северском в доме из-за отравления угарным газом погибла целая семья – отец, мать и их 4-летний ребенок.

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Правоохранители устанавливают детали

Трагедия произошла в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Как отметили в ГСЧС, утечка угарного газа произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Угарный газ – одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами. Он незаметен для зрения, совершенно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

– напоминают в ГСЧС.

Отравление угарным газом: последние новости

В Киевской области из-за отравления угарным газом погибла семья. Известно, что в помещении находились три человека. Инцидент произошел в Броварах в одном из частных домов.

В ноябре 2023 года стало известно, что на Закарпатье пять человек отравились угарным газом в собственном доме. Среди них – 6-месячный младенец.

В Киевской области вся семья отравилась угарным газом. В доме проживала семья: мать, отец и их 4-летний сын. По предварительным данным, мужчина и мальчик погибли от отравления угарным газом. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

В ГСЧС отмечают, что установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь!