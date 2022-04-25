Чернобаевка – 17: Арестович сообщил о еще одном успешном уничтожении российских сил

Алексей Арестович рассказал, что ВСУ снова уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой. Это уже семнадцать раз враги терпят там поражение.

Соответствующую информацию сообщил вечером 24 апреля советник главы Офиса Президента. Предварительно наши войска в 16-й раз разбили врага 18 апреля.

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ВСУ разбили оккупантов под Чернобаевкой

И, кстати, с 17 под Чернобаевкой. Только сообщили,

– написал Арестович в 23:55 25 апреля.

В частности, это случилось на Пасху и на 60 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Кстати, 19 апреля в Чернобаевке Херсонской области в результате ночных боевых действий повредили 11 жилых домов. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Врагам важно захватить Чернобаевку, чтобы оккупировать всю Херсонщину. Однако благодаря ВСУ им это постоянно не удается.

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