Черное море должно быть безопасной акваторией, – Зеленский очертил задачи для Украины и НАТО

Президент Зеленский 23 июня встретился со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Во время совместной пресс-конференции глава Украины отметил, что ключевое задание Киева и его партнеров – безопасность в Черноморском регионе.

По словам Зеленского, Украина и Грузия должны усилить сотрудничество в этом вопросе. Уже вскоре президент хочет увидеть в этом прогресс.

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Черное море должно быть свободным для судоходства

Черное море должно быть безопасной акваторией: свободной для торговли и свободной для судоходства,

– отметил Зеленский.

Еще одной точкой соприкосновения Грузии и Украины украинский президент назвал стремление обеих стран присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

Кулеба инициировал усиление сотрудничества ВМС стран НАТО в Черном море

Отметим, что ранее тему усиления сотрудничества в целях безопасности в черноморском регионе поднял глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он говорил со своим румынским коллегой Богданом Ауреску. Украинский министр инициировал усиление сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Между тем в Черном море произошел обстрел россиянами британского эсминца "Дефендер". Инцидент произошел возле мыса Фиолент в оккупированном Крыму. Россияне уверяют, что открыли предупредительный огонь после того, как эсминец вошел в так называемые "территориальные российские воды".

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Что известно о визите Саломе Зурабишвили в Украину: