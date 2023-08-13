"Василий Быков" дождется своих дронов, – Чубаров отреагировал на агрессию россиян в Черном море

Угрозы России торговым кораблям и остановка таких судов в целях проверки противоречит международному морскому праву. Мир должен отреагировать на инцидент.

Об этом 24 Каналу сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Российская сторона пытается вывести противостояние в вопросе зерновой сделки даже не на уровень шантажа, а откровенного запугивания, и обязательно получит по заслугам.

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"Несколько недель назад как раз против корабля "Василий Быков" была атака украинскими дронами, так что я думаю этот корабль еще дождется своей очереди. Надеюсь, что европейские государства, которые несут обязанности соблюдения международного морского права должным образом отреагируют на инцидент", – сказал глава Меджлиса.

Мир не должен молчать

Сегодня россияне создали инцидент, но еще не перешли к действиям, которые можно считать прямым нарушением международного морского права. В то же время не стоит ждать грубых нарушений – реагировать на агрессивное поведение враждебного государства нужно сейчас.

"Если разрешить россиянам даже на региональном уровне игнорировать международное право – это будет иметь плохие последствия для всей мировой экономики. Это может стать прецедентом для совершения подобных противоправных действий в других зонах морских торговых путей", – предостерёг Чубаров.

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Он отметил, что ожидает четкого реагирования стран НАТО, включая определенные шаги партнеров, которые обеспечат безопасность торговых кораблей в Черном море, вероятно, с привлечением военного потенциала Альянса.

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