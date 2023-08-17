Надо уничтожать ракетные корабли России: ветеран ВМС сказал, насколько серьезна от них угроза

В начале августа Украина атаковала российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Это важное достижение в ослаблении вражеского флота, однако теперь нужно сконцентрироваться именно на ракетоносителях.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004–2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, какую угрозу представляют ракетные корабли российских оккупантов.

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"Противодействие российскому флоту – это лишение его боевых единиц. Но, я думаю, что нужно сфокусировать внимание на уничтожении ракетных кораблей, откуда по нам стреляют", – подчеркнул Рыженко.

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Приближается осень, и россияне будут снова бить по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому нужно играть на опережение – атаковать их ракетные корабли.

Сколько ракетоносителей у врага

Украина уничтожила только один ракетный корабль России – крейсер "Москва". Весной прошлого года его на дно отправила украинская ракета "Нептун".

"Кораблей у россиян достаточно много. Вместе с Каспийским флотом они могут сконцентрировать в залпе практически 100 ракет", – отметил Рыженко.

Однако оккупанты не производят такое количество ракет – всего около 30 в месяц.

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