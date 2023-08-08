Россия прячет флот в бухты Черного моря: атаки дронов повлекли за собой большой переполох у врага

Корабли русского Черноморского флота скрываются в бухте у Севастополя. Они стараются не выходить оттуда на длительное время, потому что боятся быть уничтожены Украиной.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Если раньше враг скептически оценивал нашу способность наносить ему удар, то сейчас они серьезно относятся к такой угрозе.

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Более 70 русских кораблей находятся в бухте близ Севастополя. Оставшаяся часть – выходят в море, чтобы обстреливать территорию Украины ракетами "Калибр", – сказал военный эксперт.

Еще часть кораблей находится на восточном побережье Крыма в районе Керчи, где они думали, что могут укрыться от украинских надводных дронов.

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Не выходят в море на длительное время

Атаки украинскими надводными дронами заставили россиян приковать Черноморский флот максимально в бухты, где, по мнению врага, он может быть защищен.

"Они опасаются выходить на длительное время в море. Дополнительно, пытаются маневрировать и постоянно меняют дислокацию, чтобы не попадать в поле зрения украинских средств поражения", – сообщил Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что эффективность наших надводных дронов с точки зрения войны на море очень высока.

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