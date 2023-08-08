Россия прячет флот в бухты Черного моря: атаки дронов повлекли за собой большой переполох у врага
Корабли русского Черноморского флота скрываются в бухте у Севастополя. Они стараются не выходить оттуда на длительное время, потому что боятся быть уничтожены Украиной.
Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Если раньше враг скептически оценивал нашу способность наносить ему удар, то сейчас они серьезно относятся к такой угрозе.
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Более 70 русских кораблей находятся в бухте близ Севастополя. Оставшаяся часть – выходят в море, чтобы обстреливать территорию Украины ракетами "Калибр", – сказал военный эксперт.
Еще часть кораблей находится на восточном побережье Крыма в районе Керчи, где они думали, что могут укрыться от украинских надводных дронов.
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Не выходят в море на длительное время
Атаки украинскими надводными дронами заставили россиян приковать Черноморский флот максимально в бухты, где, по мнению врага, он может быть защищен.
"Они опасаются выходить на длительное время в море. Дополнительно, пытаются маневрировать и постоянно меняют дислокацию, чтобы не попадать в поле зрения украинских средств поражения", – сообщил Александр Мусиенко.
Он подчеркнул, что эффективность наших надводных дронов с точки зрения войны на море очень высока.
Атака на российские корабли в Черном море
- 4 августа украинский надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленогорский горняк". В ВМС рассказали, что таким способом судно "наказали" за нарушение прибрежного предупреждения по опасности судоходства в российских портах Черного моря, а также портах временно оккупированной территории Украины.
- Владимир Зеленский высказался по последним ударам по российским кораблям. По его словам, если Россия продолжит свою агрессию в море, то до конца войны страна может лишиться своего флота. Он также подчеркнул, что наше государство вправе защищаться от агрессии России в Черном море.
- Спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райден заявил, что США не будут прибегать к обсуждению украинских или вероятно украинских операций. Он подчеркнул, что это исключительно украинская прерогатива – комментировать подобные инциденты.