Спрятать корабли не удастся: ГУР обещает россиянам больше "хлопков"
Атаки по российским кораблям в Черном море дают свои результаты. Кроме непосредственного выведения их из строя, россияне начали бояться новых украинских атак в море и прятать свои суда. И это не зря.
Одними из важных целей для Украины являются большие десантные корабли оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны, отметив, что на них перевозят живую силу и технику.
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Будем уничтожать врага и дальше
Россия отвела все свои подлодки в Новороссийск. Напомним, что все они являются носителями ракет "Калибр". Также некоторые корабли перебросили в акваторию Азовского моря.
Россияне стали серьезнее относиться к украинской угрозе с моря и пытаются принимать меры. Мы это отслеживаем. Не будем анонсировать, но работа будет в разных точках, где бы ни был флот захватчика,
– подчеркнул Андрей Юсов.
Важным элементом Черноморского флота России являются большие десантные корабли. Кроме непосредственно возможных подготовок к десантным операциям, враг использует их для перемещения сил и средств. Ими пополняют оккупационный корпус, в частности, на временно оккупированном Крымском полуострове.
"Потеря каждой такой единицы является серьезным ослаблением логистических возможностей противника", – подчеркнул представитель ГУР МО.
Андрей Юсов о Черноморском флоте России: смотрите видео
Уничтожение сил врага в море: что известно
- В ночь на 13 сентября украинские военные крылатыми ракетами атаковали судоремонтный завод в Севастополе. Поразить удалось сразу два судна – "Минск" и "Ростов-на-Дону". Впоследствии успешную операцию подтвердили в Главном управлении разведки. Добавим, что ВДК "Минск" принадлежал к Балтийскому флоту России, а подлодка "Ростов" – к Черноморскому.
- Вскоре после этого 15 сентября экспериментальный морской дрон Sea Baby смог подбить российский ракетный корабль "Самум". Произошло это недалеко от Севастопольской бухты. Как сообщили в СБУ, попасть удалось в заднюю правую часть судна, что привело к значительным повреждениям. Интересно заметить, что дрон тогда был просто на патрулировании. Однако, как говорится, на ловца и зверь бежит.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все российские военные корабли – это законные цели для Украины. Ведь именно из них бьют по мирным городам нашего государства. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что где бы ни прятали Черноморский флот – украинские силы его уничтожат.