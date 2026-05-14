Россия переквалифицирует солдат Черноморского флота на пилотов БпЛА

Российское командование переводит специалистов Черноморского флота в войска беспилотных систем. Это решение связано с острой необходимостью укомплектовать вновь созданные ВБС.

Поводом для такого решения стали потери флота. Об этом сообщает движение "Атеш".

Что известно о проблемах Черноморского флота?

Агент "Атеш" с 475-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота рассказал об изменениях в российском войске. Армейское руководство считает, что перепрофилирование пилотов БпЛА позволит эффективнее использовать личный состав.

Военное командование также сомневается в компетентности командующего Черноморского флота Сергея Пинчука. Они считают, что адмирал не способен обеспечить защиту кораблей и военных баз.

Это обсуждается открыто, уже не шепотом – все понимают, что он не справляется,

– передает агент.

Рассматривается даже вопрос о снятии его с должности. В Черноморском флоте заметен кадровый отток на фоне системных управленческих сбоев. По словам "Атеш", это является показателем того, насколько ВМС России теряют боеспособность после поражений от Украины в Черном море.

Обратите внимание! Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что Украина уже гарантировала себе необходимый уровень безопасности в Черном море. Черноморская флотилия России находится в невыгодном положении благодаря успешным действиям Сил обороны, прежде всего Военно-морских сил ВСУ. Он отметил, что ракетоносители начали применять во время массированных ракетных атак, однако в основном они сосредоточены на обеспечении собственной боевой деятельности, прежде всего – безопасности в портах, где находятся

Что происходит в Черном море?

28 апреля в Севастополе и других районах Крыма сообщалось о работе систем противовоздушной обороны, взрывы и воздушную тревогу. По заявлениям местной оккупационной администрации, были зафиксированы взрывы в Феодосии, Симферопольском районе и вблизи ряда военных объектов.

29 апреля военно-морские силы ВСУ ударили по российскому подсанкционному танкеру. На момент поражения судно дрейфовало в Черном море без груза.

30 апреля в районе Керченского пролива раздавались взрывы. Там были поражены два катера оккупантов, которые охраняли Крымский мост.