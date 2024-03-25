Уже не функционирует: капитан запаса ВМС оценил состояние флота России в Черном море
Силы обороны Украины продолжают успешно прореживать Черноморский флот России. 24 марта к уже ранее потопленным судам присоединились аж 2 больших десантных корабля – "Ямал" и "Азов".
Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко отметил 24 Каналу, что Черноморский флот России сейчас скован в своих действиях.
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В каком состоянии Черноморский флот
Рыженко отметил, что Черноморский флот России уже не может функционировать. Так, в начале большой войны он отправлял ежедневно в море до 45 кораблей и судов выполнять задачи. А некоторое время все они сидели тихо "по норкам" и ждали, пока Шойгу прочитает очередную лекцию, как бороться с украинскими дронами.
Фактически сейчас корабли Черноморского флота находятся в состоянии сковывания своих действий в пунктах базирования под прикрытием мощной системы ПВО, особенно в Севастополе. Их действия очень ограничены,
– сказал капитан запаса ВМС.
Он напомнил, что раньше патрульные корабли вроде затонувшего "Сергея Котова" стояли под Босфором или подходили под Румынию и осуществляли патрулирование. А сейчас такого уже нет. Они знают, что как только направятся туда – вслед за ними сразу побежит стая наших дронов Magura. И корабль там и прекратит свое существование.
Какие наши приоритетные цели
Капитан запаса ВМС заметил, что морские силы врага сейчас ищут, как им действовать. Однако в условиях сжатого "морского театра" корабли такого размера очень трудно спрятать и легко обнаружить. А нам при наличии средств поражения вроде крылатых ракет очень легко их уничтожить.
По его мнению, нам нет смысла уничтожать 100% Черноморского флота. В дальнейшем используя тактику комбинированного применения морских и воздушных дронов и крылатых ракет, постепенно будем выбивать их потенциал.
Нам надо все больше и больше подходить к их ракетным кораблям, которые сейчас все спрятаны преимущественно в Новороссийске,
– заявил Рыженко.
Потому что, объяснил он, эти суда имеют в залпе 90 ракет "Калибр". Один такой корабль находится в Севастополе, 8 – в Новороссийске, 4 – в Каспийском море.Интересно! Воздушные силы Украины креативно отреагировали на поражение двух российских ВДК в Севастополе. Они потроллили российских оккупантов, передавая им "приветствие". В частности, в официальном аккаунте Воздушных Сил было замечено, что у оккупантов снова был не один "пропущенный", а сразу два.
Какая важная задача Украины в море
Рыженко отметил, что нам нужно сейчас думать, как восстанавливать контроль над северо-западной частью Черного моря. Потому что там "серая зона" – нет ни российских кораблей, ни судоходства вообще. А нам нужно полностью восстановить нашу экономику.
Для этого нам нужен надводный флот, который установил бы контроль над морским участком. Такая форма ведения морских операций называется Sea Control,
– объяснил капитан запаса ВМС.
Он отметил, что именно на это и направлены действия партнеров по наращиванию наших возможностей на море, в частности, поставки катеров. Потому что 90% грузов из Украины и в нашу страну доставлялись морским путем. Сейчас же это происходит в очень ограниченном объеме.
Поражение кораблей "Ямал" и "Азов": последние новости
- 24 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российским большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" в Севастополе. Также поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота.
- Поражение больших десантных кораблей имеет несколько факторов влияния. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что это является мощным ударом по логистике врага и управлению войсками.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, насколько серьезные поражения имеет один из двух российских кораблей. Там отметили, что повреждения ВДК "Ямал" – критические.