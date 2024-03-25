Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко зауважив 24 Каналу, що Чорноморський флот Росії нині скований у своїх діях.

Варте уваги Тонуть навіть у порту, – міністр оборони Британії висміяв флот Росії у Чорному морі

В якому стані Чорноморський флот

Риженко зазначив, що Чорноморський флот Росії вже не може функціонувати. Так, на початку великої війни він відправляв щодня у море до 45 кораблів та суден виконувати завдання. А певний час усі вони сиділи тихо "по норках" і чекали, поки Шойгу прочитає чергову лекцію, як боротися з українськими дронами.

Фактично зараз кораблі Чорноморського флоту перебувають у стані сковування своїх дій у пунктах базування під прикриттям потужної системи ППО, особливо в Севастополі. Їхні дії дуже обмежені,

– сказав капітан запасу ВМС.

Він нагадав, що раніше патрульні кораблі на кшталт затонулого "Сергія Котова" стояли під Босфором або підходили під Румунію й здійснювали патрулювання. А зараз такого вже немає. Вони знають, що щойно попрямують туди – слідом за ними одразу побіжить зграя наших дронів Magura. І корабель там і припинить своє існування.

Які наші пріоритетні цілі

Капітан запасу ВМС зауважив, що морські сили ворога нині шукають, як їм діяти. Однак в умовах стислого "морського театру" кораблі такого розміру дуже важко сховати й легко виявити. А нам за наявності засобів ураження на кшталт крилатих ракет дуже легко їх знищити.

На його думку, нам немає сенсу знищувати 100% Чорноморського флоту. Надалі використовуючи тактику комбінованого застосування морських та повітряних дронів і крилатих ракет, поступово вибиватимемо їхній потенціал.

Нам треба все більше й більше підходити до їхніх ракетних кораблів, які зараз усі сховані переважно в Новоросійську,

– заявив Риженко.

Тому що, пояснив він, ці судна мають у залпі 90 ракет "Калібр". Один такий корабель перебуває в Севастополі, 8 – у Новоросійську, 4 – у Каспійському морі.

Цікаво! Повітряні сили України креативно відреагували на ураження два російських ВДК у Севастополі. Вони потролили російських окупантів, передаючи їм "вітання". Зокрема, в офіційному акаунті Повітряних Сил було зауважено, що в окупантів знову був не один "пропущений", а одразу два.

Яке важливе завдання України в морі

Риженко наголосив, що нам потрібно зараз думати, як відновлювати контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Тому що там "сіра зона" – немає ні російських кораблів, ні судноплавства взагалі. А нам потрібно повністю відновити нашу економіку.

Для цього нам потрібен надводний флот, який встановив би контроль над морською ділянкою. Така форма ведення морських операцій називається Sea Control,

– пояснив капітан запасу ВМС.

Він зауважив, що саме на це й спрямовані дії партнерів щодо нарощування наших спроможностей на морі, зокрема, постачання катерів. Тому що 90% вантажів з України та до нашої країни доставлялися морським шляхом. Нині ж це відбувається в дуже обмеженому обсязі.

Ураження кораблів "Ямал" та "Азов": останні новини