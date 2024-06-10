Придется им бежать, – Лакийчук о присутствии Черноморского флота в море

С недавних пор Силы обороны начали контролировать Черное море. Поэтому оккупанты решили как можно дальше перебазировать большие десантные и малые ракетные корабли – в Новороссийск, но все зря. Соответственно Россия снова передислоцировала суда в Ейск, что в Азовском море.

Эту акваторию, к сожалению, украинские военные пока не могут полноценно контролировать. Однако беспилотники и здесь нанесли удар по одному из российских кораблей. Поэтому, как объяснил 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, оккупантам в очередной раз придется бежать.

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"Будем гнать их и из Черного, и из Азовского морей. Но, к сожалению, Азовское море пока они контролируют. Эти заграждения из барж и сеток прикрывают не только Керченский мост, а весь Керчь-Еникальский канал и вход в Азовское море. Поэтому нашим дронам сложно проникнуть из Черного моря в Азов", – отметил Лакийчук.

Противник пользуется такой возможностью. Так, на днях большая группа российских больших десантных и ракетных кораблей вышла из Новороссийска и направилась в район Ейска, как раз-таки в акваторию Азовского моря, где проводятся учения. Другого безопасного района для подготовки сил в море россияне не имеют.

Морем Украина действительно не может добраться в акваторию. Однако есть украинские летательные дроны, которые все же 9 июня нанесли удар по одному из российских кораблей в порту Ейска. Днями ранее Силы обороны ударили ракетами и БПЛА по Керченской паромной переправе и порту "Кавказ".

Поэтому пусть ищут в другом месте безопасную для себя гавань. Думаю, что не найдут <..> Кроме того, атака беспилотниками по буксиру и барже в Таганрогском заливе – это также сигнал россиянам, что в Азовском море прятаться бесполезно. Не исключено, что им придется бежать куда-то дальше,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

По его словам, российские малые ракетные корабли могут убежать, откуда пришли – в Каспийское море. Впрочем, с большими десантными кораблями несколько иная ситуация. Они туда не смогут пролезть, поэтому могут снова появиться на выходе из Азовского моря.

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