Цю акваторію, на жаль, українські військові поки не можуть повноцінно контролювати. Проте безпілотники й тут завдали удару по одному з російських кораблів. Відтак, як пояснив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, окупантам вкотре доведеться тікати.
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"Будемо гнати їх і з Чорного, і з Азовського морів. Але, на жаль, Азовське море поки вони контролюють. Оті загородження з барж та сіток прикривають не тільки Керченський міст, а весь Керч-Єнікальський канал та вхід до Азовського моря. Тож нашим дронам складно проникнути з Чорного моря в Азов", – наголосив Лакійчук.
Противник користується такою змогою. Так, днями велика група російських великих десантних та ракетних кораблів вийшла з Новоросійська та попрямувала в район Єйська, якраз-таки в акваторію Азовського моря, де проводяться навчання. Іншого безпечного району для підготовки сил у морі росіяни не мають.
Морем Україна дійсно не може дістатися в акваторію. Проте є українські літальні дрони, які все ж таки 9 червня завдали удару по одному з російських кораблів в порту Єйська. Днями раніше Сили оборони вдарили ракетами та БпЛА по Керченській поромній переправі та порту "Кавказ".
Тож хай шукають в іншому місці безпечну для себе гавань. Думаю, що не знайдуть <..> Крім того, атака безпілотниками по буксирі та баржі в Таганрозькій затоці – це також сигнал росіянам, що в Азовському морі ховатися даремно. Не виключено, що їм доведеться тікати кудись далі,
– зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
За його словами, російські малі ракетні кораблі можуть втекти, звідки прийшли – у Каспійське море. Утім, з великими десантними кораблями дещо інша ситуація. Вони туди не зможуть пролізти, тому можуть знову з'явитися на виході з Азовського моря.
Знищення Чорноморського флоту Росії: що відомо
- У Таганрозькій затоці Росії безпілотники атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179". Постраждали члени екіпажу. За інформацією росіян, інцидент стався нібито ввечері 8 червня. За словами капітана буксира, баржа буцім має незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибито шибки. Також двоє членів екіпажу зазнали поранень.
- У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що 8 червня український БпЛА нібито атакував російський корабель біля порту Єйськ. Однак українська сторона станом на 16:00 10 червня цього не коментувала. Паблік стверджує, що вранці всю інформацію про атаку було видалено з усіх роспабліків.
- У ніч на 6 червня в акваторії Чорного моря в Криму було знищено ще одне російське судно – російський рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей". Операція була проведена в акваторії озера Панське біля берегів тимчасово окупованого Криму. Розвідники зазначають, що атака була здійснена після успішного прориву оборонних загороджень росіян у Чорному морі.