Бегут в Новороссийск: появились спутниковые снимки российских кораблей в портах

В сети появились спутниковые снимки портов, где находятся корабли России. Речь идет о 3 портах.

Так, во вторник, 9 апреля, OSINT-аналитик MT Andersonу во вторник 9 апреля OSINT-аналитик MT Andersonу в соцсети Х (ранее твитер) обнародовал эти спутниковые снимки.

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Порты, где находятся российские корабли

В заметке OSINT-аналитик MT Andersonу отмечается, что информация о портах в Новороссийске, Севастополе и Феодосии.

Так, согласно данным, по состоянию на 6 апреля в Новороссийске размещены основные военные корабли, подводные и десантные корабли. Также есть информация и относительно Севастополя. Там – малые ракетные катера, корабли ПВО и тральщики. В то же время, по данным спутниковых снимков, в Феодосии не замечено ни одного корабля.

Спутниковые снимки портов, где находятся вражеские суда / Фото MT Andersonу

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