Порт Севастополя стал неприветным для Черноморского флота, – ВМС о перемещении кораблей России
Источник:Media Center Ukraine - Ukrinform
Российские корабли в Черном море в последнее время активно подвергаются атакам, выводящим их из строя. Более того, пока они перемещают свои суда подальше от эпицентра возможного поражения.
Так, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сказал, что порт в оккупированном Севастополе сейчас стал "неприветливым" для россиян. Поэтому они переместили свои суда на базу, которая размещается в России.
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В ВМС объяснили, что сейчас происходит с портом в Севастополе
Плетенчук отметил, что российские суда держатся подальше от порта в оккупированном Севастополе в аннексированном Россией Крыму. В частности, они разместили свои суда в северо-восточной части Черного моря.
Неприветливым стал порт Севастополь для Черноморского флота (России – 24 Канал),
– сказал спикер ВМС.
Кроме того, он напомнил, что всего в Черном море есть две морские базы. Они размешиваются в украинском Севастополе и в российском городе Новороссийск. Пока почти все корабли сосредоточены именно в этом порту страны-агрессора.
Что происходит с российским флотом
- В российском городе Новороссийск 4 августа очевидцы сообщали о "взрывах" и "атаке морских дронов". В конце концов стало известно, что пострадал корабль "Оленегорский горняк".
- В Военно-морских силах государства пояснили, что после повреждений этот корабль уже не сможет полноценно выполнять свои функции. В частности, он уже не вернется в Северный флот России, откуда его дислоцировали в Черное море
- Кроме того, в ВМС объяснили, почему корабль "Оленегорский горняк" получил повреждение. Спикер сил Дмитрий Плетенчук отметил, что корабль не сдержался предупреждений об опасности судоходства в регионе.
- В конце концов, об атаках российских кораблей высказался и Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что российский Черноморский флот может не удержаться на плаву к концу войны против нашего государства.
- Впоследствии также стало известно, что повреждение получило и другой российский танкер SIG. Его якобы атаковали у Крымского моста.