Порт Севастополя стал неприветным для Черноморского флота, – ВМС о перемещении кораблей России

Российские корабли в Черном море в последнее время активно подвергаются атакам, выводящим их из строя. Более того, пока они перемещают свои суда подальше от эпицентра возможного поражения.

Так, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сказал, что порт в оккупированном Севастополе сейчас стал "неприветливым" для россиян. Поэтому они переместили свои суда на базу, которая размещается в России.

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В ВМС объяснили, что сейчас происходит с портом в Севастополе

Плетенчук отметил, что российские суда держатся подальше от порта в оккупированном Севастополе в аннексированном Россией Крыму. В частности, они разместили свои суда в северо-восточной части Черного моря.

Неприветливым стал порт Севастополь для Черноморского флота (России – 24 Канал),

– сказал спикер ВМС.

Кроме того, он напомнил, что всего в Черном море есть две морские базы. Они размешиваются в украинском Севастополе и в российском городе Новороссийск. Пока почти все корабли сосредоточены именно в этом порту страны-агрессора.

Что происходит с российским флотом