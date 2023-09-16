"Показательный факт": Россия забрала три десантных корабля из Черного моря в Азовское

Оккупанты понимают, что их флот оказался под угрозой. Именно поэтому они прибегают к "перегруппировкам" своих кораблей в более безопасные места.

В эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское. Это произошло после поражения вражеского большого десантного корабля и подводной лодки в оккупированном Севастополе.

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Этот факт показательный

По словам Плетенчука, то, что Россия забрала три больших десантных корабля из Черного моря и переправила их в Азовское – показательный факт.

Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться,

– подчеркнул он.

Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Более того, именно этот большой корабль был участником так называемого "сирийского экспресса". Так, он поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки России.

Спикер также подчеркнул, что Россия впервые потеряла подводный корабль.

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