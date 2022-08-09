В Черновцах демонтируют памятник советскому солдату: шли долгие дискуссии
Источник:фейсбук Романа Кличука
В Украине продолжают демонтировать памятники советской эпохи. Очередной демонтаж состоится в Черновцах.
Городской голова Черновцов Роман Кличук заявил о демонтировании памятников советским солдатам. Такое решение было принято исполкомом Черновицкого городского совета.
Читайте также СБУ задержала предателей, которые должны были корректировать ракетный удар по памятнику Бандере во Львове
Памятники перенесут в другое место
Кличук также отметил, что памятники будут перенесены из парка Шевченко и Соборной площади в другое место. Речь идет о земельном участке на улице Одесской. Пока во избежание вандализма памятники передадут на хранение в ГорШЭП.
"Считаю, все, что связано с россиянами и советским, надо вычеркнуть из нашей жизни", - отметил Кличук.
Демонтаж других памятников в Украине
В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по сносу памятника Екатерине II в Одессе. Глава государства поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.
А в Запорожье в конце июля был демонтирован памятник Пушкину. Вернее, его портрет на барельефе. Коммунальщики отправили его на хранение, к дальнейшему выяснению, что с ним будут делать.
Война россии из Украины: последние новости
- В оккупированном Крыму в Новофедоровке состоялся "хлопок" . оккупанты из-за паники придумывают полные чепухи, мол ничего серьезного не произошло, просто сдетонировали несколько снарядов.
- Мощные взрывы были слышны в Запорожье . Власти выяснили, что это работала ствольная артиллерия кафиров по населенным пунктам области.
- Наши Вооруженные силы уничтожили склады кафиров в Геническом районе. Это была самая отдаленная территория Херсона на границе с Крымом.
- В Херсонской области кафиры ищут партизан и проводят так называемую "зачистку". Все из-за массовых покушений на коллаборантов и гауляйтеров.
Вас может заинтересовать – Как крымчане реагировали на "хлопки": смотрите видео