В Черновцах мужчина объезжал троллейбус и влетел в столб: жуткие фото

5 ноября 2021 , 16:22
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Источник:

"Молодой буковинец"

В Черновцах произошло жуткое ДТП с участием легкового автомобиля. Машина, объезжая троллейбус, врезалась в столб.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, на улице Главной. Эту информацию уже подтвердили в патрульной полиции Черновицкой области.

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Подробности о ДТП

Водитель автомобиля "Славута" пытался объехать троллейбус, который был впереди. Впрочем, его колесо внезапно попало в люк. Из-за этого машину отбросило на тротуар, где она и ударилась о столб. По предварительной информации, в результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали. На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа.


Фото с места аварии в Черновцах / Фото "Молодой буковинец"

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Автор: Ірина Буртик