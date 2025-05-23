Враг атаковал железную дорогу в Черновицкой области: какие последствия

Российская армия ночью 23 мая атаковала Черновицкую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Стало известно, что в регионе была обстреляна железная дорога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

К теме Россия атакует Украину "Шахедами": в каких регионах есть угроза

Какие последствия атаки врага по железной дороге на Буковине

В Укрзализныце отметили, что в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура.

Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет,

– отметили в компании.

Там также подчеркнули, что поезда продолжают движение в указанных направлениях.

Позже начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил детали относительно этой атаки. Он отметил, что пожар на железнодорожной станции в одном из районов области случился из-за падения обломков беспилотника, который сбила противовоздушная оборона.

"Пожар оперативно локализован подразделениями ГСЧС. Травмированных или погибших, к счастью, нет", – написал чиновник. Он также отметил, что благодаря слаженной работе воинов ПВО на Буковине было уничтожено несколько вражеских целей.

Стоит отметить, что в Черновицкой области под утро 23 мая были слышны взрывы несколько раз. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, взрывы утром были слышны и в Киевской области. Там работала ПВО по вражеским беспилотникам,, которые двигались в направлении региона.

Обратите внимание: оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак – читайте в нашем телеграме.

Ранее оккупанты 12 мая атаковали гражданский грузовой поезд в Донецкой области. В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его немедленно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

До этого в Одесской области в результате атаки дронами-камикадзе погибла пара железнодорожников Виктор и Стелла Басенко. Виктор был начальником вагонного депо, а Стелла – кладовщицей на одесском вокзале.