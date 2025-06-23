Чернышов заявил, что самостоятельно прибыл в НАБУ
- Вице-премьер-министр Алексей Чернышов якобы самостоятельно прибыл в НАБУ после возвращения из командировки.
- Он заявил о готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и решении ситуации законным способом.
В воскресенье, 22 июня, вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов вернулся в Украину после длительной командировки за границей. Уже в понедельник, 23 июня, он якобы самостоятельно прибыл в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом чиновник рассказал в Facebook, передает 24 Канал. Он заявил, что открыт к взаимодействию.
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Чернышов прибыл в НАБУ
По словам Чернышова, на фоне слухов о возможных процессуальных действий в отношении его, министр лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы "разобраться в ситуации".
Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать. С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов,
– написал он.
К слову, после возвращения в Украину Чернышов пообещал разобраться с "кампанией по дискредитации". Ранее СМИ сообщали о выезде за границу семьи министра – сына и жены. "Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", – написал он.
Напомним, 13 июня НАБУ заявило о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников. Подозрения получили 5 фигурантов, среди которых двое связанных с Чернышевым лиц – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и экс-советник министра Максим Горбатюк.