"Честный призыв": ГБР провело более 60 обысков и разоблачило десятки должностных лиц ТЦК

По всей стране набирает обороты масштабная чистка системы комплектования и мобилизации. Следователи раскрывают новые схемы злоупотреблений и взяточничества и задерживают причастных к ним должностных лиц.

О промежуточных результатах масштабной спецоперации под названием "Честный призыв" сообщило Государственное бюро расследований. В рамках 17 уголовных дел сотрудники ведомства уже провели 61 обыск и вручили уведомления о подозрении 15 фигурантам, а двух человек задержали. Следственные действия охватили столицу и целый ряд областей в разных регионах страны.

Правоохранители расследуют сразу несколько направлений злоупотреблений в системе. Среди них – незаконное вмешательство в электронный реестр "Оберег", факты фиктивной мобилизации и бронирования, содействие уклонению от военной службы, а также искусственное завышение показателей работы ТЦК. Кроме того, в поле зрения следователей оказались факты насилия в отношении гражданских лиц и попытки руководителей прикрыть такие преступления.

Официальные подозрения уже вручены сотрудникам территориальных центров комплектования в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Наряду с ними среди фигурантов оказался и сотрудник полиции. В ходе обысков следователи изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, военные документы и носители информации из электронных систем.

В ведомстве отмечают, что спецоперация "Честный призыв" находится в активной фазе и приведенные показатели не являются окончательными. В настоящее время продолжается анализ изъятых вещественных доказательств и устанавливается полный круг причастных лиц.

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что масштабные обыски в более чем сотни ТЦК ГБР проводило совместно с Генеральным штабом ВСУ. Также недавно мы писали о задержании военнослужащего ТЦК в Одесской области, который вымогал топливо в обмен на бронирование от мобилизации.