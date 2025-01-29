Четыре попадания из четырех: в ГУР подтвердили атаку БпЛА на нефтебазу "Лукойл" в Кстово

В ночь на 29 января украинские воины атаковали дронами нефтебазу компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области на территории России.

Атака является работой Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на источники.

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Детали атаки на нефтебазу "Лукойл"

По данным источников в разведке, в результате атаки на нефтебазу "Лукойл" в городе Кстово все четыре дрона, летевшие в сторону вражеского объекта, попали точно в цель. В результате этого нефтебаза получила значительные повреждения.

Местные жители в соцсетях писали, что слышали "по меньшей мере три" взрыва на предприятии. По объекту, обеспечивающему деятельность русских оккупационных войск, прилетело около полуночи по местному времени.

По словам руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко, вышеупомянутый завод способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти в год. По мнению начальника, его можно назвать четвёртым по величине в России.

Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии России,

– объяснил он.

Напомним, в ночь на 15 января в России также было неспокойно. Тогда около 4 часов утра в Красноармейском районе Волгограда загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Местные жители писали в соцсетях, слышавших взрыв.