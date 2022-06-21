Число жертв и пострадавших в результате удара по Харькову возросло

Буквально за 3 часа 21 июня Харьков атаковали несколько раз. Один из обстрелов длился более получаса и охватил значительную территорию города.

Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила 24 каналу о 10 раненых и 4 погибших гражданских. Позже начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болдвинов предоставил обновленные данные – количество погибших увеличилось до 5 человек.

Обратите внимание Оккупанты не могут добиться успеха на фронте, поэтому обстреливают Харьков, – Синегубов

Наталья Попова добавила, что кроме того, под обстрел попал один из населенных пунктов на севере Харьковщины. Там пострадал 1 человек и, к сожалению, от полученных осколочных ран погиб 8-летний ребенок.

Советница уточнила, что на этот раз Харьков обстреливали из реактивных систем залпового огня, которые могут бить за несколько десятков километров от города. Оккупанты используют эту возможность и осуществляют постоянные массированные удары.

Это просто борьба и запугивание нашего региона. Но никто не боится,

– сказала советник главы ОВА.

Больше об обстрелах Харькова 21 июня

Несколько ранее об обстрелах Харькова сообщал и глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что обстреливая жилые районы города, захватчики оказывают террор против мирного населения.

По его информации, обстрелы зафиксировали в Индустриальном районе. А в промышленной зоне в восточной части города вспыхнул пожар. Из-за взрывов в некоторых районах есть перебои со светом, водоснабжением и связью.

Синегубов призвал харьковчан быть максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости, ведь это крайне опасно.

Россияне разрушают учебные заведения Харьковской области

Наталья Попова вспомнила, что вражеские удары харьковчане слышали и ночью. В результате ракетного удара было разрушено здание жилищно-коммунального колледжа имени Бекетова.

По информации корреспондента 24 канала Анны Черненко, оккупанты разбили центральный корпус учебного заведения – рухнули 5 этажей здания. Предварительно специалисты оценили разрушение колледжа на 40 – 60%. К счастью, раненых или погибших в результате этого удара нет. Охранники колледжа находились в теплице учебного заведения.

Жилищно-коммунальный колледж стал третьим учебным заведением в Харьковской области, пострадавшим от вражеских снарядов. Накануне россияне попали ракетой в профессиональный лицей железнодорожного транспорта в Люботине. Вследствие этого сильно повредилась часть 2-этажного здания. Здесь также обошлось без жертв. Чудом уцелела охранница, которая была в здании в момент удара.

Также захватчики атаковали Харьковский государственный биотехнологический университет. Один из снарядов попал прямо перед входом в университет. Взрывной волной выбило все окна и вырвало двери в кабинеты. К сожалению, в результате этой атаки 1 человек погиб.

Студенты и преподаватели университета пришли на место удара, как только смогли. Они сразу же начали разбирать мусор и убирать территорию учебного заведения.

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