Путин умеет делать бывшим больно: 2 варианта, что может ожидать Шойгу

В России продолжается чистка в министерстве обороны под эгидой "борьбы с коррупцией", а уже арестованным ранее генералам, в частности Юрию Кузнецову, на днях заблокировали банковские счета. На фоне плохих дел среди представителей генералитета обсуждается и судьба бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом отметила, что Путин сам позволил воровать своему окружению, тем самым рассчитываясь с ними за их лояльность. По ее мнению, российский диктатор уверен, что нет такой цены, за которую нельзя купить человека.

Смотрите также Есть 3 человека: кто обеспечивает Путину возможность продолжать войну

Кто на самом деле руководит министерством обороны России

Романова предположила, что действующий глава минобороны России Андрей Белоусов сейчас является лишь формально министром, ведь руководит теперь ведомством родственница Путина – Анна Цивилева.

"Я думаю, что нет никакого Белоусова, а есть определенный небольшой чиновник при племяннице Путина, генеральше Анне Цивилевой. Судя по всему, именно она госпожа министр, а Белоусов занимается скучными материями: бухгалтерией, переводом экономики на военные рельсы. Он не интересуется генералами или тем, что происходит на фронте. А Цивилева занимается политикой, а воюется так, как воюется", – озвучила Романова.

Шойгу попал в немилость Путина

Вопрос о судьбе экс-министра обороны России Сергея Шойгу, чьи подчиненные один за другим отправляются за решетку, "лежит на столе" главы Кремля довольно давно. По мнению Романовой, с момента его отставки.

Глава фонда "Русь сидящая" отметила, что Путин не любит убирать людей, тем более тех, которые ранее были ему близки, сразу. Она привела аналогию с Пригожиным.

Сначала он позвал его к себе в Кремль: совместные фото, разговоры. Прошло 2 недели и он (Путин – 24 Канал) его взорвал. Здесь так же. Шойгу был убран в совет безопасности, но совершенно понятно, что это серьезная опала. Для Шойгу есть 2 варианта: или его посадят, или он "поест грибочков",

– спрогнозировала Романова.

Она уверена, что отравление Шойгу может быть одним из вариантов того, как российский диктатор захочет расправиться с экс-министром обороны России.

Он очень много знает, но главное в том, какой у них был роман: в ковбойских шляпах вдвоем на лошадях по тайге, это был многолетний мужской роман. Путин умеет делать бывшим больно. Сейчас в России происходит "генералопад". Кто-то получает новые "звезды" на фронте, кто-то по-другому в министерстве, Путину хватит генералов, а в случае чего – всегда есть под рукой майоры и полковники,

– подытожила Романова.

Отметим, что ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян высказал мнение, что среди генералов Путина есть только одно общее понимание относительно войны и оно заключается в том, что для них это процесс, который их кормит, дает возможность получить выслугу лет, погоны, большую пенсию. Он уверен, что Путин никогда не выиграет войну, потому что среди генералов нет реальных фронтовиков, а имеющиеся "дедушки" в штабах готовы к вечной войне, ведь заинтересованы в своей выгоде.