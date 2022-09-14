У нас разработан собственный проект, – Данилов ответил, планирует ли Украина до сих пор вступить в НАТО

Украина ни в коем случае не отказалась от вступления в НАТО, поскольку это прописано в нашей Конституции. Однако Украина планирует создание новых оборонных союзов и уже разработал собственный проект от СНБО.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ранее политолог Николай Давидюк рассказал о перспективах будущего договора безопасности для Украины.

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Украина не отказывается от НАТО

Данилов напомнил, что членство в НАТО – это норма нашей Конституции. Никто не заставит убрать это из Конституции, поэтому курс на членство в НАТО Украина не отменит.

Это единственный институт в мире, который может дать нам гарантии безопасности, когда мы станем членами этого института. Других, которые гарантировали бы нашему государству безопасность, сейчас в мире не существует,

– отметил секретарь СНБО Украины.

После войны будут созданы новые союзы

Он отметил, что неоднократно говорилось о том, что после войны будут созданы новые союзы. Украина не будет в стороне и обязательно будет участвовать в них. В частности, СНБО разработал собственный проект такого будущего союза, который уже находится на рассмотрении в Офисе Президента Украины и Министерстве иностранных дел.

"Мы видим, каким образом мы хотели бы построить такие системы, чтобы они были абсолютно в пользу нашего государства, его безопасности и развития", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО продолжил, что в такие союзы должны входить наши партнеры, наши соседи, которые понимают, что такое демократия, что такое свободный мир.

России среди них нет

Данилов добавил, что среди таких стран россии нет. И у него огромные сомнения, будет ли когда-нибудь. Россия и демократия – вещи, которые никогда не пересекутся. Никто не сможет построить в этой стране демократическую систему.

Пока она будет существовать в этих границах, в этих пределах. Пока она в 21 веке будет держать колонии, то есть население, не имеющее никакого отношения к россиянам, демократия там невозможна,

– подытожил секретарь СНБО.

Данилов ответил, планирует ли Украина до сих пор вступить в НАТО: смотрите видео

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