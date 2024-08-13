Все из-за НАТО: Трамп раскритиковал Байден и ответил, почему "на самом деле" началась война

Критикуя Байдена, Трамп озвучил свою версию относительно того, почему началась российско-украинская война. По словам политика, членство Украины в НАТО является одной из "глупых тем", которую поднял нынешний глава Белого дома.

Дональд Трамп, похоже, считает, что именно разговоры о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу стали основанием для начала вторжения России в наше государство. Такой вывод очевиден из его интервью для Илона Маска, – информирует 24 Канал.

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Трамп о войне, Украина и НАТО

Бывший президент США констатировал, что если бы его переизбрали на второй срок в 2020 году, то российско-украинская война никогда бы не началась. О том, что она и так продолжалась с 2014 года, Трамп не вспоминал.

Байден начал поднимать такие глупые темы. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом,

– сказал политик.

Трамп убежден, что сейчас у Украины нет достаточно мужчин для того, чтобы продолжать боевые действия. Кандидат от Республиканской партии на грядущих президентских выборах отметил, что наше государство якобы мобилизует "или очень молодых, или очень старых".

Я долго с ним ладил (Владимиром Путиным – 24 Канал). Я надеюсь, что мы с ним снова поладим что мы с ним снова поладим,

– заявил Дональд Трамп, подчеркивая, что в случае избрания президентом начнет диалог с Путиным.

Какие именно "слова Байдена" о вступлении Украины в НАТО имел в виду Трамп, точно непонятно. Демократ никогда открыто и прямо не поддерживал вступление Украины в НАТО. Немало его заявлений, наоборот, свидетельствовали, что он против членства нашего государства в Альянсе на нынешнем этапе.

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Несколько месяцев назад нынешний президент США Джо Байден ответил, каким видит конец войны России против Украины. По его словам, боевые действия должны увенчаться гарантиями, что россияне больше никогда не будут оккупировать территории Украины. Однако он отметил, что это не означает вступление нашего государства в НАТО.