Членство Украины в ЕС обсудят на саммите в июне, а не в конце мая, - ОП

Уже в июне 2022 г. состоится регулярный саммит ЕС, на котором обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе.

В то время как в мае лидеры стран соберутся на специальное собрание. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире общенационального телемарафона, передает 24 канал.

Внимание Зеленский присоединится к ближайшему заседанию Европейского Совета

По его словам, 30-31 мая в Брюсселе состоится саммит Европейского союза с участием всех лидеров государств, являющихся членами ЕС. Именно тогда и будет специальное заседание Евросовета. В то время как регулярное – запланировано на июнь 2022 года.

Именно на саммите в июне мы ожидаем этого решения (статус Украины как кандидата на вступление в ЕС – 24 канал), а не в мае,

– объяснил Жолква.

Что лидеры ЕС будут обсуждать в мае

Как он добавил, на встрече в конце мая в повестке дня вопрос о заявке на вступление Украины в ЕС не запланирован. Тогда будут обсуждаться ряд вопросов, которые касаются, в частности:

продовольственной безопасности;

военной безопасности;

и вопрос Украины – он будет главным на саммите в мае.

В начале этого саммита выступит президент Владимир Зеленский, где очертит свое видение по всем пунктам повестки дня. И, безусловно, поставит перед лидерами государств вопрос о перспективах получения статуса кандидата Украины на следующем заседании в июне.

Вступление Украины в ЕС: главное

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Ее почти сразу одобрил Европарламент.

После этого европейское будущее Украины поддержали на саммите ЕС и призвали Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Украина уже передала комиссии соответствующий опросник.

Поэтому уже в начале этого лета Еврокомиссия должна дать свой ответ о вступлении Украины в Евросоюз.

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает , что процесс вступления Украины в ЕС не будет скорым. По его прогнозам, Украина станет полноправным членом ЕС через 15 – 20 лет.

В то время как Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления, ранее предлагавшегося в нескольких восточноевропейских странах. Несмотря на это, страны поддерживают членство Украины в ЕС.

Вместе с тем, политолог Николай Давидюк сказал 24 канала, что уверен – 2022 или 2023 станут годами вступления Украины в ЕС. Однако для этого нужно быстро принять многие законы.

Обратите внимание – вместо членства в ЕС Украине предлагают что-то непонятное: смотрите видео

Ожидается, что мы получим статус кандидата на поступление. Однако о полноправном членстве пока не говорится. В частности, из-за того, что Европа боится, что война на территории Украины может затянуться, а ЕС придется нести ответственность за экономическую ситуацию в послевоенном государстве.