Удар по Чонгару: как Силы обороны сорвали ключевой логистический маршрут россиян в Крым

В ночь на 7 июня Силы обороны Украины нанесли удар по маршруту снабжения российских войск между Крымом и оккупированной Херсонщиной. Операцию называют частью системной кампании по уничтожению вражеской логистики.

Речь идет о районе Чонгара, который использовался для переброски личного состава, боеприпасов и горючего. Об этом сообщили в 475 отдельном штурмовом полку "CODE 9.2".

Смотрите также Сбивают БПЛА, раздаются взрывы: Севастополь под масштабной атакой дронов

Что известно об успешной операции, которая уничтожила логистический маршрут оккупантов?

Операция является частью системной работы по уничтожению логистических возможностей противника. Она была проведена во взаимодействии с центром мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло.

В подразделении отмечают, что применяют подход Frontstrike и MiddleStrike, который предусматривает выявление и поражение ключевых сил и маршрутов противника в режиме реального времени. По их словам, украинские силы имеют данные о маршрутах и время перемещения российских подразделений. Силы обороны отмечают, что такие удары не являются разовыми акциями, а частью длительной кампании по уничтожению вражеской логистики.

Также обнародованы кадры подготовки и поражения объектов в районе Чонгара, который используется российскими войсками для снабжения подразделений на оккупированных территориях.

Поражен мост в Чонгаре: смотрите детали операции

Отметим, украинские военные постепенно усиливают контроль над логистическими маршрутами российских оккупантов, что затрудняет их снабжение на фронте. Одним из таких эпизодов стал удар беспилотников по мосту в районе Чонгара Херсонской области.

По данным оккупационных властей, в результате удара было повреждено дорожное покрытие Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой частью Украины. После инцидента движение через пункт пропуска "Джанкой" временно остановили, а транспорт начали направлять альтернативными маршрутами через КПП "Армянск" и "Перекоп". Оккупанты также были вынуждены обновить логистические схемы снабжения своих подразделений.

Где произошло поражение важного логистического маршрута: смотрите на карте

Напомним, в 2023 году Чонгарское направление неоднократно становилось целью ударов по российской логистике. 22 июня был поражен автомобильный мост – крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP пробили дорожное полотно, что привело к первой длительной остановке движения транспорта.

29 июля под удар попал уже железнодорожный мост, в результате чего были повреждены пути и фактически прерваны поставки техники из оккупированного Крыма на Мелитопольское направление.

Впоследствии, 6 августа, новая атака по автомобильному мосту вызвала несколько попаданий и серьезные разрушения дорожного покрытия, после чего оккупационные власти полностью закрыли пункт пропуска "Чонгар".