Продолжение следует, – представитель ГУР прокомментировал поражение Чонгарского моста

Российские пропагандисты 22 июня заявили, что Чонгарский мост, через который оккупанты ранее переправляли военную технику из Крыма, устал. Но после полномасштабного вторжения россияне уже озвучили все свои "ответы" еще того, как украинцы успели что-то сказать.

Об этом 24 Каналу заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Ранее министр обороны страны-агрессора заявлял, что, мол, подобные события могут происходить в районе полуострова. Сергей Шойгу намекал и на "ответ".

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"Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы", – подчеркнул Юсов.

Анализировать то, что происходит на временно оккупированных территориях на счёт военной целесообразности будут уже после освобождения этих оккупированных территорий. И это обязательно произойдет.

Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно только комментировать, что дальше будет,

– подчеркнул представитель ГУР Минобороны.