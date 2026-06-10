Системная FrontStrike-работа продолжается: Чонгарский мост подвергся критическим разрушениям от ударов БпЛА

Украинские военные вывели из строя ключевую артерию, которая соединяет оккупированную Херсонщину с Крымом. Чонгарский мост получил несколько результативных поражений, движение по мосту полностью перекрыто.

Об этом сообщили в 1-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ.

Смотрите также Минус еще более 1100 российских оккупантов, 3 танка и 6 РСЗО: потери врага на 10 июня

Что сейчас с Чонгарским мостом?

В ночь на 9 июня по мосту возле Чонгара Херсонской области ударили беспилотниками FP-2. В операции участвовали подразделения нескольких украинских формирований, в частности спецподразделений штурмового и мультидоменного направлений.

Ранее, 7 июня, мост уже получил повреждения – тогда было частично разрушено дорожное покрытие в одном из направлений. После повторной атаки объект фактически выведен из строя, а транспортное сообщение через него заблокировано на неопределенный срок.

Мы видим все передвижения и полностью контролируем ремонтные работы врага. Готовы внести свои дальнобойные коррективы в любой момент,

– говорится в сообщении военных.

Где расположен Чонгарский мост: смотрите на карте

Какая ситуация у оккупантов в Крыму?

Силы специальных операций взяли под огневой контроль логистический маршрут Мелитополь – Чонгар. В то же время отмечается, что полностью остановить поставки в Крым возможно только при условии физического перекрытия ключевых трасс.

Военный эксперт Сергей Грабский в комментарии 24 Каналу отметил, что сейчас полное блокирование этого направления невозможно, поскольку без постоянного присутствия украинских сил на местах отдельные попытки прорыва все еще могут происходить.

При этом российское командование группировки "Восток" запретило перевозку военных грузов по трассе Р-280 "Новороссия" после серии ударов по ее логистической инфраструктуре.