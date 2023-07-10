Слабое место россиян: что происходит с логистикой оккупантов в районе Чонгарского моста
В июне на Чонгарском мосту произошел "хлопок", который превратил мост в решето. Оккупанты сразу бросились чинить переправу, поскольку мост – один из важных логистических путей. Впрочем, несмотря на все старания, россияне боятся его использовать.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он объяснил, какими путями пользуются оккупанты.
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Слабое место россиян
Россияне боятся использовать отремонтированный мост для транспортировки боеприпасов и тяжелой техники, поскольку сами точно не знают сколько он может выдержать. Поэтому в большинстве своем пользуются железнодорожными путями.
Они боятся его использовать, потому что понимают, что ничего не закончилось для этого моста и все еще впереди,
– отметил Соболевский.
Юрий Соболевский о логистике россиян в районе Чонгарского моста: смотреть видео
Он предположил, что украинские защитники будут время от времени напоминать оккупантам чья это территория. Таким образом не дадут улучшать логистические пути. Такая тактика позволила освободить правобережную часть Херсона. Потому может помочь и в деоккупации левобережной.
"Логистика остается слабым местом России. Но они смогли сделать большие запасы боеприпасов на территории области. Поэтому пока критического значения такие повреждения логистики не имеют. В том плане, что не меняется интенсивность обстрелов нашей территории", – пояснил заместитель председателя Херсонского облсовета.
Удар по Чонгарскому мосту: основные новости
- "Хлопок" на Чонгарском мосту произошел 22 июня. Оккупанты сообщали о попадании в двух местах. Также они отметили повреждения дорожного покрытия дублирующей переправы. Речь шла о мосте Сиваш.
- Через Чонгарский мост шла часть грузов российских оккупантов, а следовательно это был один из логистических путей. Удар по переправе имел и значительное психологическое давление на оккупантов – нет ни одного места на территории Херсонщины, где они могли бы чувствовать себя в безопасности.
- Вскоре оккупанты заявили о восстановлении моста. Впрочем, некоторые эксперты считают, что это бесполезная работа. Ведь в дальнейшем у этой логистической артерии нет шанса, чтобы уцелеть.