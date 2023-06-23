Мы накануне кардинальных перемен относительно Крыма, – Чубаров объяснил важность Чонгарского моста
Утром 22 июня стало известно о попадании по Чонгарскому мосту. Это очень важное событие, свидетельствующее, что вскоре произойдут кардинальные изменения относительно временно оккупированного Крыма.
Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что ожидает освобождения Крыма уже в этом году.
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Разрушение логистики россиян
Рефат Чубаров отметил, что сейчас на Юге происходит разрушение логистики оккупантов, уничтожаются склады. Сейчас важно усложнить поставки техники и боеприпасов, чтобы враг не мог проводить свои операции.
По-моему, все это подводит к тому, что мы накануне очень кардинальных изменений, связанных с Крымом. Мы ожидаем в этом году освобождения Крыма. Надеемся на ВСУ,
– сказал председатель Меджлиса.
Чубаров о важности Чонгарского моста: смотрите видео
Удар по Чонгарскому мосту: главное
- Утром 22 июня появилась информация о попадании по некоторым мостам между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и Чонгарский мост, который превратился в решето.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что на оккупантов ожидает сезон "хлопка", и он будет очень горячим. По ее словам, все продвигается по плану. Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможность прийти в себя.
- Гуменюк подчеркнула, что ВСУ рушат не инфраструктуру, а планы врага. По ее словам, логистика россиян будет подорвана, а возможности ее пополнения будут минимизированы.
- Коллаборант Владимир Сальдо записал видеообращение с Чонгарского моста. Он пригрозил Одесской области и Молдове ударами. Интересно, что он внезапно заговорил по-украински во время обращения.
- Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Чонгаре. Он переадресовал вопросы министерству обороны страны-агрессоры.