Мы накануне кардинальных перемен относительно Крыма, – Чубаров объяснил важность Чонгарского моста

Утром 22 июня стало известно о попадании по Чонгарскому мосту. Это очень важное событие, свидетельствующее, что вскоре произойдут кардинальные изменения относительно временно оккупированного Крыма.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что ожидает освобождения Крыма уже в этом году.

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Разрушение логистики россиян

Рефат Чубаров отметил, что сейчас на Юге происходит разрушение логистики оккупантов, уничтожаются склады. Сейчас важно усложнить поставки техники и боеприпасов, чтобы враг не мог проводить свои операции.

По-моему, все это подводит к тому, что мы накануне очень кардинальных изменений, связанных с Крымом. Мы ожидаем в этом году освобождения Крыма. Надеемся на ВСУ,

– сказал председатель Меджлиса.

Чубаров о важности Чонгарского моста: смотрите видео

Удар по Чонгарскому мосту: главное