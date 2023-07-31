Движение максимально замедлено: почему россияне скрывают удар по Чонгарскому мосту

Чонгарский мост был атакован ракетами и получил повреждения 29 июля. Однако оккупанты пытаются изо всех сил скрыть этот факт.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что украинские силы отработали по Чонгарскому мосту. И в дальнейшем будут держать под своим контролем транспортную логистику врага.

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Ищут объездные пути

Она отметила, что Чонгарский мост не может работать на свою полную мощность, но он не разрушен до основания. Однако движение на нем максимально замедлено.

Тот факт, что оккупанты умалчивают о повреждении Чонгарского моста, свидетельствует о том, что он может повторить судьбу Антоновского моста. Но это немного рановато. Россияне отдают себе отчет, что им нужна эта логистическая артерия и пытаются ее отремонтировать,

– подчеркнула Гуменюк.

Сейчас оккупанты будут искать объездные пути, ведь в войне география имеет значение. Ландшафт, который имеет временно оккупированный Крым, заставляет искать их пути сообщения с материковой частью Украины.

В свою очередь Украина пытается максимально контролировать транспортную логистику россиян, а также обустроить в лагере врага снарядный голод.

Чонгарские мосты Это железнодорожный мост и дамба, а также автомобильный мост, соединяющие Юг временно оккупированной Украины и полуостров Крым. 29 июля был поврежден именно железнодорожный мост.

Наталья Гуменюк прокомментировала повреждение Чонгарского моста 29 июля: смотрите видео

Будем адекватно реагировать

"Сейчас на определенных участках фронта враг испытывает нехватку снарядов, вооружения и техники. А подтянуть резервы они сейчас не могут", – отметила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга.

Она подчеркнула, что украинские силы продолжат работу по логистическим маршрутам оккупантов. И даже там, где они пытаются замаскировать перевозку боеприпасов и личного состава, используя гражданские грузовики.

"Но работают движение сопротивления, партизанское движение, разведка. У нас есть проверенная информация для того, чтобы на нее адекватно огневым способом реагировать", – отметила Наталья Гуменюк.

Что известно об атаке на Чонгарский мост

29 июля российские пропагандистские паблики сообщили о попадания по железнодорожному Чонгарскому мосту. Речь шла о якобы повреждении "будки обходчика и контактной линии". Однако в целом мост якобы не был разрушен.

Эту же информацию подтвердил гауляйтер оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что Чонгарский мост был атакован 12 ракетами Storm Shadow. По его словам, все их якобы сбила российская ПВО, а повреждения мосту нанесли обломки ракет.

После этого россиян, пытавшихся попасть в Крым через Чонгарский мост, отправляли ехать в объезд – через Армянск.

Вечером 29 июля Силы обороны Украины подтвердили, что был нанесен успешный удар по Чонгарскому мосту.