Есть только три исключения: правительство объяснило, как изменились правила комендантского часа
- Комендантский час в Украине не отменяется, но разрешается ночное передвижение в некоторых случаях.
- Решение о временном изменении правил комендантского часа принимаются при участии военного командования и Советов обороны.
В Украине из-за сложной ситуации с электроэнергией не отменяют коменданский час, а позволяют в некоторых случаях передвигаться по улицам ночью. Речь идет о такой необходимости лишь в некоторых местах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по восстановлению – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
Что известно об изменениях в комендантском часе?
Решение о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике не означает, что комендантский час отменяется. Существуют лишь временные случаи, когда его правила можно нарушить.
Так определено, что во время комендантского часа будет разрешено:
- обеспечивать работу критических объектов;
- предоставлять безопасный доступ к Пунктам несокрушимости;
- поддерживать работу Пунктов в чрезвычайных условиях.
Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может
– сообщил Кулеба.
Министр отметил, что такое решение позволило гибко реагировать на длительные отключения тепла или электроэнергии и при этом не нарушать решения по безопасности.
Параллельно с этим государство планирует усилить работу пунктов несокрушимости. Сейчас служащие проводят общенациональный аудит и проверяют места обеспечения людей. Так, по информации Алексея Кулебы, уже проверили более 10 тысяч пунктов. Во многих из них пополняются комплекты со всем необходимым.
Что известно о введении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины?
Владимир Зеленский объявил, что в Украине вводится режим чрезвычайной ситуации именно в энергетической сфере. Это означает, что правительство получит возможность действовать быстрее и без лишней бюрократии. Например, без проблем будет возможно подключать резервные источники энергии к сети и реагировать на возможные повреждения.
В связи с этим президент заявил, что правила комендантского часа могут несколько изменить. Его могут не применять для части городов и общин, если ситуация с безопасностью это позволяет.
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры и сильных морозов в Украине возникли серьезные проблемы с подачей электричества. В ряде областей уже действуют временные аварийные отключения, а графики плановых отключений пока не применяются в отдельных регионах.