Зеленский объяснил, что будет означать чрезвычайная ситуация в энергетике

Владимир Зеленский объявил о введении в энергетике Украины состояния чрезвычайной ситуации. Президент сказал, каких изменений ожидать.

По словам политика, правительство максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Речь идет об избежании любых бюрократических процедур, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

Что предусматривает чрезвычайное положение в энергетике?

Кроме того, глава государства поручил отменить комендантский час для части городов и общин, где это позволяет ситуация с безопасностью. Такой шаг поможет людям получить максимальный доступ к пунктам поддержки, а бизнесу – спланировать работу рационально.

Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.