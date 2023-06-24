Принцип домино работает, – Данилов предположил, что ждет Беларусь
Белорусские власти посыплятся вслед за российскими по принципу домино. Дестабилизационный процесс в Москве, запустят такие же процессы в Минске.
Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Раньше белорусские военные призвали освободить страну от диктатуры.
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Что будет в Беларуси
Данилов отметил, что Беларусь – оккупированная Россией довольно продолжительное время. После того, как выборы в Беларуси всем мировым сообществом были признаны несостоявшимися по демократическим правилам, Россия фактически оккупировала эту страну.
Конечно, принцип домино работает. Если процессы дестабилизации в России будут усиливаться, то дестабилизация обязательно вернется и в Белоруссию.
В конце концов, Беларусь будет свободной страной, будет членом Евросоюза, будет членом европейского сообщества. Люди, которые сейчас руководят Россией и Беларусью, к демократии не имеют никакого отношения.По новой информации, Пригожин разворачивает колонны и возвращает свои войска в полевые лагеря.
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Что произошло в Беларуси
Избранная президент Беларуси Светлана Тихановская в своем видеообращении отметила, что Россия может вовлечь в свой внутренний конфликт белорусов. Она призвала своих соотечественников помнить свои национальные интересы. Она отметила, что Беларусь должна сохранить суверенитет и не допустить произошедшего в России.
К белорусам также обратились представители полка имени Кастуся Калиновского. Там подчеркнули, что образовались благоприятные условия для отстранения в Беларуси диктатуры. А еще призывали каждый город, каждый квартал, каждую улицу готовиться к контролю над своей территорией и соблюдением порядка.
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