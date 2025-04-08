Тогда США значительно укрепят свои позиции: как Трамп может наиболее эффективно надавить на Путина

Увеличение добычи нефти, неожиданно существенное, чем прогнозировали эксперты, спровоцировало падение ее цены. Это действия Саудовской Аравии и других ключевых игроков ОПЕК. Этот фактор больше повлиял на падение цены на нефть, чем тарифы Трампа. Это ударит по России, потому что продажа нефти является источником ее дохода.

Россия будет вынуждена брать больше средств из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита федерального бюджета. Об этом в эфире 24 Канала отметил кандидат экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, добавив, что в конце 2024 года в нем оставалось почти 4,5 триллиона рублей, сейчас – 3,5.

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Россия и Трамп играют в одну игру

Ресурсы российского Фонда национального благосостояния иссякнут. Если до 2021 года доходов от продажи нефти и газа России хватало для того, чтобы покрывать военные расходы, а значительная часть еще оставалась, то уже второй год подряд ситуация изменилась. Эти доходы не покрывают и половины расходов, которые необходимы для продолжения боевых действий.

Но в России есть определенные инструменты, благодаря которым, по словам кандидата экономических наук, она может продолжать финансировать войну. Основные расходы приходятся на человеческий ресурс (выплаты), а не на военные закупки, где наблюдается отказ государства платить деньги заводам военно-промышленного комплекса за заказы.

Если в 2024 году на 80% авансировались военные заказы, то сейчас, как об этом говорят в российском ВПК, с исполнителями государство не рассчитывается, но заставляет продолжать поставки необходимого,

– рассказал Длигач.

Глава Adventer Group считает, что Россия протянет еще определенный период, но вопрос в том, что она хочет видеть долгосрочную перспективу. А если прогнозируется катастрофический сценарий для нее, тогда она будет пытаться принимать меры, которые бы позволили ей максимально поднять ставку и заставить Украину прийти к переговорам на собственных условиях.

Поэтому сейчас со стороны страны-агрессора, как отметил Длигач, будут наблюдаться усиление боевых действий, давление вне фронта, обстрелы гражданского населения Украины. Россия пытается использовать ближайшие месяцы для того, чтобы завысить ставку.

"Трамп тоже играет в постоянное поднятие ставок. Вопрос в том, когда это начнет делать Украина", – заметил Длигач.

Какой сценарий усилил бы США и ослабил Россию?

Доктор экономических наук спрогнозировал, что вероятнее Трамп, разочарованный неспособностью заставить Путина подписать быстрый мир, поддержать его в получении Нобелевской премии, выполнении своих обещаний, будет искать другие пути давления на главу Кремля.

"Лучший путь – усиление обороноспособности Украины, использование ее готовности отстаивать интересы Запада, чтобы заставить Россию признать свое поражение и отползти от Китая", – отметил Длигач.

Сильную Россию, по его убеждению, оторвать от Китая нельзя, но ее можно победить на поле боя, в дипломатической плоскости, а еще проще – в экономике, которая разваливается из-за печати "пустых денег". Тогда картина будет такая: Украина сильная и будет на стороне США, Россия слабая и не сможет усиливать Китай.

Тогда США значительно укрепят свои позиции. Такой сценарий Украина должна по крайней мере предложить Соединенным Штатам,

– подытожил Длигач.

Отметим, доктор философии, эксперт-международник Андрей Городницкий высказал мнение, что американский президент хотя и видит поведение Кремля, постоянные российские обстрелы и нежелание установить перемирие, однако не может ничего сделать и нажать на Путина. Из-за этого лидер США очень переживает, потому что осознал, что быстро завершить войну будет крайне сложно.