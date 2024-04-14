Приказ взять до 9 мая: почему потеря Часового Яра может быть проблемой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупантам поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Но дело в том, что россиянам надо "подарок" к этой дате.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что до "выборов" президента Росии враг имел задачу захватить Авдеевку. Теперь к Часовому Яру захватчики будут бросать максимальное количество сил и средств. Отметим, что по словам Сырского, россияне сосредоточили усилия, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

Смотрите также Враг штурмует фланги и не только: воин ВСУ описал ситуацию возле Часового Яра

"Если мы его оставим, это будет значительно проблематичнее для второй линии обороны, чем даже оставление Авдеевки. За Авдеевкой есть вторая линия – Карловка – Курахово – Очеретино", – сказал Свитан.

Там нет крупных городов, но там есть сеть водохранилищ, рек. То есть там есть, за что можно закрепиться. В то же время, если оставлять Часов Яр, то говорится о линии Дружковка – Константиновка, Дружковка – Краматорск – Славянск.

Это уже будет проблемой. Ведь, если россияне подойдут, даже из Часового Яра они смогут доставать армейской артиллерией до Дружковки, Константиновки и части Краматорска.

За Часов Яр надо точно бороться. Бороться не жизнями украинских воинов, а бороться количеством боеприпасов, авиационной техники, дальних средств поражения, беспилотников,

– подчеркнул военный эксперт.

Что происходит по направлению Часового Яра: смотрите на карте

Возможное наступление врага

По данным Financial Times, летом Россия может наступать на четырех направлениях. Говорится о Донецкой области, Луганщине, Херсонщине, Запорожской области. А также, возможно, штурме Харькова.

Однако для того, чтобы наступать, отметил полковник запаса ВСУ, оккупантам надо накопить достаточное количество сил и средств. Враг уже наступает в сторону Часового Яра, Курахово и Карловки. То есть, на Донецком направлении.

"Они сейчас наступают и будут наступать – и до конца весны, и все лето. То есть это два направления, которые они выбрали для давления. Они сейчас будут собирать сюда все более-менее боеспособные части", – добавил военный эксперт.

В течение этого времени враг будет накапливать основные силы. Для этого ему понадобится хотя бы полгода. То есть – для осенне-зимней кампании. Однако, летчик-инструктор предполагает, что захватчики будут наступать локально. Проблема Часового Яра в том, что оккупанты пытаются обойти его с трех сторон. Там тяжелая ситуация, но не безнадежная.

У нас есть возможность Часов Яр удержать. И не только удержать, но и "выкосить" довольно серьезное количество российских войск,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

У ВСУ есть достаточное количество сил и средств. Также подходит техника и боеприпасы. Украинские военные имеют хорошие позиции для обороны – высоту. Сейчас тому направлению уделят много внимания.

"Не будет никакого Харькова, не будет ни Херсонского, ни Запорожского направления. То, что они могут делать, – они будут двигаться по Луганскому и по Донецкому направлению", – подчеркнул военный эксперт.

В основном по Донецкому. Возможно, по Луганскому, если враг накопит достаточно сил и средств. А чтобы это сделать, ему надо заморозить боевые действия. Если украинские военные постоянно с достаточным количеством боеприпасов будут "минусовать" оккупантов, то им не будет с чем идти в наступление.

Наступление России на Часов Яр: какая ситуация