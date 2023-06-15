Оставить Россию в ее нынешнем виде будет фатальной ошибкой, – российский оппозиционер

Если сохранить Владимира Путина у власти, он может постепенно подарить Китаю российские ресурсы. Так может образоваться союз двух авторитарных государств – России и КНР. То есть – диктатура.

Об этом 24 Каналу, ссылаясь на британских и французских политологов, заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Мол, так КНР резко усилит свое влияние в мире благодаря ресурсам Росии и наличию российского ядерного потенциала.

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Территория диктаторов

ХХІ век принесет миру много вызовов. А здесь еще огромная территория, которой могут управлять диктаторы.

Китай, Северная Корея, Россия. Иран, присоединившийся к ним. Что делать с этим? Отмороженные диктаторы, режим и желание отомстить всему миру, хватая свою власть, готовы уничтожить цивилизацию ради сохранения своей власти,

– отметил российский оппозиционер.

Такая дискуссия, отметил Геннадий Гудков, была к тому, что США должны быть "локомотивом" и помогать.

"Кто-то говорит: "У них сочетание бизнеса и политики должно быть. Они могут притормозить по определенным вопросам". А британцы говорят: "Да, но нужно толком объяснить американцам, что будет, если создастся альянс России и Китая", – добавил российский оппозиционер.

Одно дело – строить Европу или демократическое пространство от Атлантического океана до Тихого, как предполагалось. А другое– строить диктатуру от Смоленской и Ленинградской области до Тайваня.

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Роковая ошибка

Ситуация, уверен Гудков, очень серьезная, ведь это – геополитические вызовы. Поэтому должна быть проделана серьезная работа мира – "мозгов" прежде всего.

"Это они должны давать аналитику: "А что будет, если Россию оставить в том виде, в каком она сейчас существует?". Я думаю, что это будет роковая ошибка, которая приведет к гибели, возможно, миллиарда людей, а может и больше", – подчеркнул российский оппозиционер.

Замена российского диктатора