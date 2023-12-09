Каприз Кремля за российские деньги: какова цель визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Владимир Путин 6 декабря прибыл в ОАЭ, где встретился с президентом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном. А уже к вечеру российский диктатор отправился в Саудовскую Аравию.
Впрочем, во время этого турне не были объявлены важные решения и похоже все было на блиц-визит. Об этом 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко.
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Демонстрация активности Путина
Новое турне кремлевского руководителя – демонстрация верности его соратников. По словам Владимира Фесенко, в ОАЭ немало российских олигархов и именно они спонсировали диктатору помпезный прием.
Это были блиц-визиты, непродолжительные. Это свидетельство того, что это пропагандистские визиты, никаких решений там не было, кроме демонстрации величия. Все это российский каприз за российские деньги,
– подчеркнул политолог.
Более того – Путин не откажется провести так называемую нынешнюю "прямую линию". Пока она планируется на 14 декабря. Вероятно, кремлевские соратники сделают какие-то ограничения, чтобы не продемонстрировать публично, что Путину тяжело выдерживать нагрузку.
"Одна российская оппозиционная структура сделала опрос. Он показал, что за последний год публичных мероприятий с участием Путина стало меньше. Была ситуация с ковидом, изоляцией, когда выдерживали посетителей Путина, были карантины и тому подобное. Я думаю, пропагандисты поменяли этот порядок. Возможно, двойника будут использовать", – предположил Фесенко.
То есть последняя деятельность Путина – банальная демонстрация его активности. Особенно перед грядущими выборами.
Путин снова будет идти на "выборы" в России: что известно
- 8 декабря во время церемонии к так называемому "дню героев отечества" в России кремлевский диктатор заявил, что идет на новый срок. Ибо, по его словам, "сегодня по-другому и нельзя".
- Для того чтобы Путин в очередной раз принял участие в "выборах", в России изменили конституцию. В 2020 году в положении об ограничении сроков убрали слово "подряд". Именно оно сдерживало диктатора. Путин был "избран" президентом в 2012 году и был "переизбран" в 2018 году. В 2024 году он бы не имел права баллотироваться.
- Пропагандисты успели отреагировать на новость о намерениях своего хозяина. Маргарита Симоньян написала, что "начальник пойдет на выборы сам" и это "очень хорошая новость".
- Тем временем в СМИ проанализировали странное поведение Путина и то, сколько раз он появлялся на публике. Кроме этого названы те, кто именно сопровождает диктатора в его визитах. Преимущественно – врачи.