Каприз Кремля за российские деньги: какова цель визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Владимир Путин 6 декабря прибыл в ОАЭ, где встретился с президентом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном. А уже к вечеру российский диктатор отправился в Саудовскую Аравию.

Впрочем, во время этого турне не были объявлены важные решения и похоже все было на блиц-визит. Об этом 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко.

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Демонстрация активности Путина

Новое турне кремлевского руководителя – демонстрация верности его соратников. По словам Владимира Фесенко, в ОАЭ немало российских олигархов и именно они спонсировали диктатору помпезный прием.

Это были блиц-визиты, непродолжительные. Это свидетельство того, что это пропагандистские визиты, никаких решений там не было, кроме демонстрации величия. Все это российский каприз за российские деньги,

– подчеркнул политолог.

Более того – Путин не откажется провести так называемую нынешнюю "прямую линию". Пока она планируется на 14 декабря. Вероятно, кремлевские соратники сделают какие-то ограничения, чтобы не продемонстрировать публично, что Путину тяжело выдерживать нагрузку.

"Одна российская оппозиционная структура сделала опрос. Он показал, что за последний год публичных мероприятий с участием Путина стало меньше. Была ситуация с ковидом, изоляцией, когда выдерживали посетителей Путина, были карантины и тому подобное. Я думаю, пропагандисты поменяли этот порядок. Возможно, двойника будут использовать", – предположил Фесенко.

То есть последняя деятельность Путина – банальная демонстрация его активности. Особенно перед грядущими выборами.

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