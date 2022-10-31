Как подготовить запас воды на случай критической ситуации
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Российские захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины. Как действовать в случае отключения электроэнергии понятно, а что делать, когда нет воды в доме – читайте в материале 24 канала.
После отключения воды в магазинах ее раскупят мгновенно. Поэтому придется справляться своими силами. Рассказываем, что делать, если нет воды.
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Что необходимо делать при отсутствии воды
Прежде всего, необходимо рассчитать запас для использования на дому в соответствии с количеством членов вашей семьи. Одному взрослому человеку нужно в сутки:
- 3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей)
- 10 – 12 литров для гигиены и приготовления пищи.
Если вы не уверены в качестве питьевой воды, то рекомендуем приобрести средства для дополнительной очистки – фильтр-кувшин для механической очистки воды или таблетки для быстрого обеззараживания воды.
Где найти питьевую воду
Питьевую воду можно приобрести в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли. Также ее можно набрать в бювете. Но ее рекомендуют кипятить перед употреблением не менее 10 минут.
Что касается технической воды, то запастись ею можно дома, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.Кстати говоря. 31 октября в результате ракетных обстрелов россиян без воды остались 80% жителей столицы, а без света – 350 тысяч квартир.
Россия нанесла массовый ракетный удар 31 октября
- Российские пропагандисты продолжают рассказывать, что их цель – военные объекты. Однако реальность другая, оккупанты обстреливают критическую инфраструктуру Украины.
- Утром 31 октября российская армия атаковала ракетами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. В частности, на Киевщине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине продолжаются локальные аварийные отключения. Где именно не будет электроэнергии – читайте по ссылке.
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