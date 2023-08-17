Досаждаем оккупантов не только кассетными боеприпасами, – Минобороны

Вооруженные Силы применяют на поле боя только те боеприпасы, которые разрешены международным правом и соглашениями. Украина строго соблюдает все международные обязательства.

В то же время россияне используют запрещенные боеприпасы и таким образом нарушают нормы международного гуманитарного права. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Наши бойцы допекают врага не только кассетными боеприпасами. Война – это искусство, в котором наши очень сильны. Они знают, как обыграть врага, если это воспринимать как интеллектуальную игру, а не только применение силы", – сказала заместитель министра обороны.

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Мы ведем справедливую войну

Деморализация у российских захватчиков уже давно. Находящиеся на передних флангах оккупанты видят мощное сопротивление наших бойцы и смелость, с которой наступают ВСУ, зная, что у врага больше оружия и людей. Однако украинские защитники успешно наступают.

Этот факт деморализует врага, ведь оккупанты понимают, что морально украинцы сильнее. Это очень серьезный фактор. Ключевыми факторами победы теоретики войны определяют оружие, а также мотивацию и внутренний настрой бойцов. Это критерий победы,

– отметила Маляр.

Россияне видят, что внутренне украинцы сильнее их, потому что мы ведем справедливую войну и нам некуда отступать. В то же время большинство россиян не понимают, что они здесь делают.

"Несмотря на это, мы не должны недооценивать врага, расслабляться и думать, что мы их деморализовали, и теперь они перестанут воевать. Это не так. Враг очень силен и, к сожалению, имеет много резервов. У большинства из них даже в деморализованном состоянии есть имперские амбиции, поэтому они считают, что это их территория", – подытожила заместитель министра обороны.

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