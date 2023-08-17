Досаждаем оккупантов не только кассетными боеприпасами, – Минобороны
Вооруженные Силы применяют на поле боя только те боеприпасы, которые разрешены международным правом и соглашениями. Украина строго соблюдает все международные обязательства.
В то же время россияне используют запрещенные боеприпасы и таким образом нарушают нормы международного гуманитарного права. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Важно Абсолютный украинский феномен: в Минобороны рассказали о безумных потерях россиян
"Наши бойцы допекают врага не только кассетными боеприпасами. Война – это искусство, в котором наши очень сильны. Они знают, как обыграть врага, если это воспринимать как интеллектуальную игру, а не только применение силы", – сказала заместитель министра обороны.
Что больше деморализует российских захватчиков: смотрите видео
Мы ведем справедливую войну
Деморализация у российских захватчиков уже давно. Находящиеся на передних флангах оккупанты видят мощное сопротивление наших бойцы и смелость, с которой наступают ВСУ, зная, что у врага больше оружия и людей. Однако украинские защитники успешно наступают.
Этот факт деморализует врага, ведь оккупанты понимают, что морально украинцы сильнее. Это очень серьезный фактор. Ключевыми факторами победы теоретики войны определяют оружие, а также мотивацию и внутренний настрой бойцов. Это критерий победы,
– отметила Маляр.
Россияне видят, что внутренне украинцы сильнее их, потому что мы ведем справедливую войну и нам некуда отступать. В то же время большинство россиян не понимают, что они здесь делают.
"Несмотря на это, мы не должны недооценивать врага, расслабляться и думать, что мы их деморализовали, и теперь они перестанут воевать. Это не так. Враг очень силен и, к сожалению, имеет много резервов. У большинства из них даже в деморализованном состоянии есть имперские амбиции, поэтому они считают, что это их территория", – подытожила заместитель министра обороны.
Украина получила кассетные боеприпасы: коротко
- Соединенные Штаты Америки 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден отметил, что это решение "было очень тяжелым".
- Обещанные кассетные снаряды прибыли в Украину 13 июля. В Минобороны отметили, что ВСУ используют эти боеприпасы только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.
- Полковник вражеской армии Петр Шувалов жалуется на огромные потери среди россиян от кассетных боеприпасов По его словам, российские захватчики гибнут от этих снарядов прямо в окопах.