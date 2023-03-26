Россияне паникуют: в Москве на улицах начали рассказывать, что должно быть в тревожном чемодане

Россияне даже в глубоком тылу начинают отдавать себе отчет, что спокойно им жить осталось недолго. Собственно, на улицах Москвы на билбордах начали крутить ролики, рассказывающие, что должно быть в тревожном чемодане.

Многие граждане вражеского государства год назад, когда началась широкомасштабная война, решили занять молчаливую позицию, надеясь, что удастся таким образом переждать кровавые времена. Однако вряд ли эта схема будет работать, ведь даже в столице России на днях начали информировать жителей с помощью уличных табло, как готовиться к ядерной или химической атаке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевские СМИ.

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"В неспокойное время живем"

Немного успокоить москвичей пытался корреспондент одного из интернет-изданий России. С его слов понятно, что сейчас действительно "очень неспокойные времена", поэтому следует быть готовыми ко всему. Однако что именно может произойти, "почему-то" кремлевский журналист не уточнил.

Чемодан – это большой рюкзак, куда складывают документы на себя и детей, аптечку, сменную и теплую одежду, средства гигиены, телефон, деньги и сухпаек. Фонарик сейчас есть в каждом телефоне, поэтому из нового — главное не забыть зарядку,

– говорится в материале вражеского СМИ.

Кроме того, там указано, что в тревожный чемодан можно бросить спички, свечи, швейцарский нож, одеяло и аптечку. Фактически вся та же информация освещается на билбордах в Москве.

В России информируют людей, что должно быть в тревожном чемодане: смотрите видео из вражеских СМИ

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