Смог в Киеве: сколько еще продлится, является ли опасным и какова ситуация с воздухом в столице

Вечером 15 сентября Киев накрыло мощным смогом, особенно в жилой районах на левом берегу. В КГГА сообщили об ухудшении качества воздуха, а его вероятной причиной назвали пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей у поверхности земли.

24 Канал расспросил у эколога, является ли этот смог вредным для здоровья и когда изменится ситуация с загрязнением воздуха в Киеве.

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Какая ситуация с воздухом в Киеве и что вообще случилось

В вечер воскресенья, 15 сентября, в столице за несколько часов резко упало качество воздуха – на уровне земли город накрыл смог и запах горения.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха,

– говорилось в сообщении КГГА.

К улучшению ситуации в городской администрации рекомендовали следующие меры:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

включить на максимум очиститель воздуха, если он есть.

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По состоянию на 08:00 утра 16 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним, сообщили в КГГА.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Туровская, 28 общий индекс качества воздуха составлял 40 единиц. Это низкий уровень загрязненности.

Кроме того, Украинский гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности 17 – 19 сентября в столичном регионе (кроме самого Киева и Чернобыля).



Пожарная опасность в Киевской области / Инфографика Украинского гидрометцентра

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня),

– говорится в сообщении.

Какая причина смога в Киеве

Одна из причин загрязнения воздуха в Киеве – летнее состояние погоды. При отсутствии ветра и солнечной погоды загрязнители накапливаются над городом, прокомментировал 24 Каналу эколог Александр Соколенко.

16 августа наблюдается ветер, что немного улучшает ситуацию, но он утихнет и загрязнение в Киеве может еще усилиться.

Другая причина – в Киеве уже более четырех суток доминирует ветер восточного и юго-восточного направлений, что обусловлено наличием циклонов на юго-западе Украины. Поскольку Восток Украины и Киевской области не задели дождевые фронты, на восток от Киева держится экстремальная засуха,

– объясняет Соколенко.

Из-за засухи, в частности в Бориспольском районе, где давно не было дождя, случаются пожары – люди поджигают траву и листья.

Также могут быть лесные пожары и поджоги полей, добавляет эколог – все эти локальные пожары зафиксированы к востоку от Киева. Из-за юго-восточного ветра задымление и попадает в столицу и сильнее ощущается на левобережье, а также в Броварах и Борисполе.

В то же время продолжается пожар лесной подстилки в Вышгородском районе Киевской области. Сейчас подразделения работают на месте. Об этом 24 Каналу сообщила Виктория Рубан – пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

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На север Киевщины также захватит задымление из Сумской и Черниговской областей – там горят леса, в частности из-за боевых действий, добавляет Александр Соколенко. Но в Киев это задымление не доходит.

Чем опасно задымление для здоровья киевлян

Эколог не считает уровень задымленности, наблюдавшийся в Киеве 15 – 16 августа, критическим.

Александр Соколенко сравнивает нынешнее задымление с последствиями пожара в Чернобыле в 2020 и 2022 годах – тогда была "просто ужасная ситуация". Сейчас такого нет, уверяет эксперт.

Летом, когда температура поднимается до 30 и выше градусов, и когда стоит безветренная погода, в Киеве может быть хуже качество воздуха, чем сейчас. Особенно в рабочие дни, когда много транспорта и пробки на дорогах. Нынешнее задымление вредное, но подобные ситуации на картах качества воздуха происходят в столице практически каждую неделю. Для Киева это, к сожалению, стандартная ситуация,

– отметил эколог.

По словам Александра Соколенко, такая ситуация с воздухом в Киеве будет сохраняться как минимум до конца недели, ведь погода не изменится. Более того, задымление может немного увеличиться, поскольку утихнет ветер.

Вероятнее всего, такой характер погоды и уровень загрязнения будет сохраняться до следующих выходных, говорит эксперт.

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