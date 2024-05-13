Россияне пытаются продвигаться в Харьковской области: карта боевых действий на 11 мая

В последние дни Россия активизировалась на всех участках фронта, особенно на Харьковщине. Там враг прилагает максимальные усилия, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

В частности, российские войска имели частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. В Генштабе сообщили, что сейчас продвижение оккупантов на Харьковщине остановлено и осуществляются контратакующие действия.

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14:00 российские войска совершили 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения.

В Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Российские войска продвигаются на Харьковщине: смотрите на карте

Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения,

– говорится в сообщении.

С начала суток оккупанты на Харьковском направлении потеряли 97 человек бойцов, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

Ситуация на других направлениях

Нанаправлении наши воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка.

Актуальная ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении произошло одно боевое столкновение. Нанаправлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка.Нанаправлении произошло 27 боевых столкновений в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Ивановское, Клищеевка, Андреевка. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

Оккупанты давят на Краматорском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанаправлении произошло 24 боевых столкновения.

Российские войска активизировались на Покровском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении произошло 5 боевых столкновений в районах Красногоровка, Новомихайловка. Нанесен 1 авиационный удар в районе Новомихайловки. Нанаправлении нашими защитниками отражены атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанаправлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанаправлении состоялось 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно – продолжается в районе Роботино. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Роботино.

Враг пытается продвигаться в Запорожской области: смотрите на карте

Нанаправлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается. Нанаправлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В частности, в Генштабе сообщили, что в Черниговской и Сумской областях противник сохраняет военное присутствие и проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Также происходят обстрелы населенных пунктов с территории России и наращивание плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.