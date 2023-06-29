Россияне безуспешно наступают, Силы обороны отражают все атаки: карта боевых действий 29 июня

В Украине длится 491 день полномасштабной войны, которую начали российские захватчики против нашего государства. Оккупанты не оставляют попыток наступать на Востоке нашей страны, одна все их атаки героически отразили наши Вооруженные Силы.

Так, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 40 боевых столкновений.

Смотрите также ВСУ уничтожили еще около 700 оккупантов и 2 танка: потери врага на 29 июня

Какая ситуация на Востоке

Россияне пытались наступать поблизости Раздоловки: смотрите на карту

На Бахмутском направлении россияне атаковали несколько населенных пунктов: смотрите на карте

Захватчики не оставляли попыток атаковать Авдеевку: смотрите на карте

Российская армия атаковала Марьинку: смотрите на карте

Наартиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области. Нароссияне совершили безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Роздоловка. Кроме того, они нанесли несколько авиаударов в районах Белогоровки Луганской области и Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам. В частности, Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Также нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населённых пунктов. Среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.Навраг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.Нанаши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.Навраг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

Россияне совершили безуспешное наступление вблизи Новомихайловки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге Украины

Надапротивник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы близко 30 населенных пунктов. Среди них:

Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное Запорожской области;

Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львове, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области;

Очаков Николаевской области.

Что происходит по другим направлениям

Надаоперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском да Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них:

Леоновка Черниговской области;

Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области;

Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеновка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

ВСУ продолжают наносить поражение врагу

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага.

К тому же наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.