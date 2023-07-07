Враг прёт на Новомихайловку и Первомайское, где закрепляются ВСУ: карта боев за 7 июля

Российские военные пытаются вытеснить украинские силы, которые продвинулись вперед на Востоке и на Юге. Оккупанты всеми силами пытаются вернуть утраченные позиции.

За прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне сосредотачивают свои основные усилия на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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На каких участках фронта наступают русские

в течение суток при поддержке авиации противник делал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Враг нанес авиаудары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Россияне пытаются вытеснить украинские силы возле Кармазиновки: карта боев

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Ивановского. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

Силы обороны отразили атаки в районе Берховки: карта боев

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Россияне наступали в районе Первомайского

под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Украинские защитники отразили все атаки врага в Марьинке: карта боев

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиаудар возле Угледара и совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Оккупанты наступали в районе Новомихайловки: карта боев

Россияне в обороне на Юге

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары по Запорожской и Херсонской областях, а также совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта наступления Сил обороны на Юге

Силы обороны отрабатывают по оккупантам

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиаудар в районе Гатища Харьковской области. За сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.