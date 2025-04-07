Как простые американцы пострадают от тарифов Трампа
- Дональд Трамп объявил новые пошлины на импорт, которые повлияют на потребительские расходы американских домохозяйств, увеличивая их примерно на 2074 долларов в год.
- Основные ставки пошлин включают 34% для Китая, 20% для ЕС, 25% для Канады и Мексики, что может привести к удорожанию товаров, таких как смартфоны и автомобили, на 170 – 5000 долларов.
- Общее повышение расходов домохозяйств может составить около 2% их дохода, что может вызвать недовольство среди избирателей и вопросы об эффективности политики Трампа.
Ничто не бывает без последствий. Даже для Трампа. Я сейчас о новых тарифах, и они многим не понравятся.
Главный пострадавший от американских тарифов
Как человек, который когда-то жил в британской семье и много слышал о жизни американских семей, я знаю, что те считают каждую копейку своих расходов. Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.
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Большинство американских домохозяйств закредитованы. Кредиты есть на жилье, авто, обучение детей. Любое изменение расходов домохозяйства – критическое. 80% домохозяйств США имеют кредиты, а средняя сумма долговой нагрузки составляет около 190 тысяч долларов. Общий долг домохозяйств – 18 триллионов (ипотека 70%, студенческие ссуды 9%, автокредиты 9%, карты 6%).
Главным пострадавшим от поднятия тарифов, похоже, будет сам Дональд Трамп. Введение тарифов непосредственно повлияет на потребительскую корзину американских домохозяйств.
Около 24% этой корзины составляют импортированные товары или товары, произведенные США с использованием импортируемых компонентов. Именно поэтому введение пошлин на импортные товары скажутся на каждом американце.
Как вы знаете, Трамп объявил новые пошлины, которые предусматривают и базовую ставку 10% на весь импорт с 5 апреля 2025 года и индивидуальные взаимные пошлины, вступающие в силу 9 апреля 2025 года.
Основные ставки для ключевых партнеров:
- Китай: 34% (добавлено к действующим 20%, эффективно 54%);
- Европейский Союз (например, Германия): 20%;
- Канада и Мексика: для товаров, не соответствующих УСМКА, 25%, для энергетики и калия – 10%.
Что США из этих стран импортирует
Китай
- Электрическое оборудование (485,88 миллиарда долларов),
- ядерные реакторы и машины (531,15 миллиарда долларов),
- транспортные средства (391,46 миллиарда долларов).
Самый популярный товар – смартфоны и компьютеры.
Мексика
- Транспортные средства (значительный объем автомобилей),
- электроника,
- сельскохозяйственная продукция.
Автомобили и автозапчасти доминируют с импортом, превышающим 100 миллиардов долларов.
Канада
- Минеральные топлива (251,12 миллиарда долларов),
- транспортные средства,
- лесоматериалы.
Сырая нефть и газ являются ключевыми по объему импорта, что составляет значительную часть энергетического сектора.
Евросоюз
- Транспортные средства,
- фармацевтическая продукция (212,66 миллиарда долларов),
- машины.
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Пример оценки потенциального подорожания товаров
Смартфоны из Китая. Средняя стоимость 500 долларов, пошлина – 34%, подорожание на 170 долларов (то есть до 670 долларов).
Автомобили из Мексики/Канады. Средняя стоимость импорта 20 тысяч долларов, пошлина – 25%, подорожание на 5 тысяч долларов (до 25 тысяч).
Нефть из Канады. Средняя цена за баррель составляет 80 долларов, пошлина – 10%, подорожание на 8 долларов за баррель, что влияет на цены на заправках, с годовым расходом на топливо 2449 долларов на домохозяйство.
Потенциальное влияние на расходы домохозяйств
Среднее американское домохозяйство имеет следующие расходы:
- электроника (включая смартфоны) – примерно 1000 долларов в год, подорожание – на 340 долларов;
- на транспортные средства (доля импорта) 5000 долларов в год, подорожание – 1250 долларов;
- на топливо – 2449 долларов в год, подорожание – 244,9 доллара;
- на лекарства – 1200 долларов в год, подорожание на 240 долларов.
Общий рост расходов: 340 долларов + 1250 долларов + 244,9 доллара + 240 долларов = 2074,9 доллара в год.
Как будто немного? Но при среднем доходе домохозяйства в 2023 году 101 805 долларов, это составляет около 2% дохода (на ровном месте). Кроме того, ожидается инфляция около 4% (которая съедает платежеспособность доллара). Также есть потенциальное не снижение ставки ФРС, а ее рост. Как следствие, рост ставок по кредитам и затратам на обслуживание кредитов.
Как мы знаем, любой избиратель чувствителен к изменению возможностей своего кошелька.
Введение пошлин направлено на стимулирование американской экономики, защиту ее от импорта и потенциального импортозамещения. Но как быстро будет получен положительный эффект?
Боюсь, что разочарование политикой Трампа наступит быстрее.
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