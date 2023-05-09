В Украине впервые отмечают День Европы: что известно о празднике

В Украине 9 мая отмечают День Европы. Украина впервые за двадцать лет присоединится к мероприятиям по случаю Дня Европы.

Президент Владимир Зеленский 8 мая подписал указ о праздновании Дня Европы. Его будут отмечать ежегодно 9 мая, пишет 24 Канал.

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Также президент предлагает перенести дату Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая.

Что Зеленский сказал о Дне Европы

Глава государства заявил, что Украина, как и 80 лет назад, сражается против тотального зла, имея в виду войну с Россией. По его словам, Украина борется за свое будущее и Европы.

И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет,

– сказал Зеленский.

Следовательно, с 9 мая 2023 украинцы будут чествовать историческое единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Зеленский отметил, что День Европы важен в том контексте, что Европа уже 9 лет и 15 месяцев полномасштабной российской агрессии поддерживает Украину.

Что известно о Дне Европы

9 мая отмечается как День Европы во всех странах ЕС в честь единства и мира на континенте. Дата была официально определена в 1985 году на саммите Европейского Совета.

Эта дата была выбрана, поскольку 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил новое наднациональное сообщество как форму организации для европейских государств.

Общество преследовало цель предотвращения войн и расширения экономического сотрудничества для повышения уровня жизни. Шуман подчеркнул, что это первый шаг к объединенной Европе.

В результате 18 апреля 1951 года в Париже был подписан договор о создании Европейского сообщества угля и стали. Сначала его ратифицировали шесть стран: Франция, Германия, Италия и Бенилюкс – Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Организация была открыта для других европейских стран. В настоящее время считается, что Декларация Шумана официально положила начало процессу европейской интеграции. Именно поэтому в ЕС 9 мая отмечается День Европы

9 мая признана датой рождения Европейского Союза. До этого День Европы отмечали 5 мая. Дело в том, что 5 мая 1945 года был создан Совет Европы.

День Европы является важным событием в календаре как для стран-членов ЕС, так и стран, находящихся в процессе евроинтеграции. В этот день улицы городов всего континента украшены флагами Европейского Союза. По случаю этого события организуются различные мероприятия, такие как лекции о европейских ценностях и экскурсиях в учреждения ЕС.

Две страны, Люксембург и Косово признали День Европы официальным праздником.

Как День Европы будут отмечать в Украине

Украина отмечает День Европы под звуки воздушной тревоги и ракетных ударов. Ночью украинские военные уничтожили 23 из 25 крылатых ракет, которые Россия направила на мирных украинцев.

Впервые Украина встречает праздник в новом статусе страны-кандидата по вступлению в ЕС, который получила летом 2022 года.

По случаю Дня Европы в Киев 9 мая приехала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Так что это подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая День Европы также здесь, в Украине,

– говорится в сообщении фон дер Ляйен.

Как сообщило Суспильное, по случаю празднования в Киеве откроются две уличные экспозиции: