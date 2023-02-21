В Закарпатье грузовик столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие

В Мукачевском районе произошло масштабное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 4 человека.

Об этом 20 февраля рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

К теме Поезд "Киев – Варшава" сошел с рельсов на Волыни

"У села Нижние Ворота Мукачевского района местные спасатели ликвидировали последствия ужасающей автокатастрофы в результате которой четыре человека, среди которых один ребенок, погибли. Еще один человек получил политравмы", – написали в ГСЧС.



Последствия аварии / Фото ГСЧС



В ДТП погибли 4 человека / Фото ГСЧС

Подробности ДТП

Трагедия произошла в 11:58 на трассе Киев – Чоп. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком Renault. Пока неизвестны причины аварии.

Спасатели достали из кабины грузовик раненого водителя. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь. Впоследствии работники ГСЧС деблокировали тела погибших из микроавтобуса. Правоохранители выясняют все детали аварии.



Трагедия произошла на трассе Киев – Чоп / Фото ГСЧС

Еще одна авария с грузовиком

Во Львовской области 19 февраля, на трассе Киев – Чоп, грузовик столкнулся с автомобилем Renault Megan. В легковом авто находилась 33-летняя женщина с 8-летним ребенком. Водитель получила множественные переломы, а ребенок – закрытую черепно-мозговую травму и политравму.

Аварии в Украине: последние новости