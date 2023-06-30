Около 2 тысяч военных, – Чубаров рассказал о новой базе россиян в Крыму
Во временно оккупированном Крыму появилась новая база россиян. Её расположили на территории села Широкое возле Симферополя. И это – транспортный военный узел недалеко от города.
Об этом 24 Каналу заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что там есть поселок Гвардейское с историческим названием Сарабуз. Отметим, что военные эксперты убеждены, что такая база может свидетельствовать об увеличении присутствия армии страны-агрессора на временно оккупированном полуострове.
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"Там есть военный аэродром. Недалеко, кстати, и гражданский симферопольский аэродром, который не работает с 24 февраля (2022 года – 24 Канал)", – сказал Чубаров.
Но в любой момент оккупанты могут использовать его как военный. Ведь на его взлетно-посадочные полосы могут садиться и военные самолеты.
Теперь же видим, что они туда привезли еще дополнительные военные подразделения. Эксперты военные говорят: "Там размещено, – вот именно в этом городе, о котором мы говорим, недалеко от села Широкое, – около 2000 военнослужащих",
– рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Этих оккупантов на временно оккупированный полуостров привезли из Уссурийска. Это город, расположенный на Дальнем Востоке страны-агрессора.
Какая ситуация во временно оккупированном Крыму: смотрите видео
Что известно о новой базе россиян в оккупированном Крыму
- Оккупанты сделали новую базу обеспечения своих войск недалеко от Симферополя, об этом сообщают "Схемы". Базу зафиксировал спутник Planet Labs. Там есть казармы и сотни грузовиков россиян.
- Разворачивать базу враг начал еще в марте 2023 года. Раньше там было расположено фермерское хозяйство.
- Журналистам удалось идентифицировать подразделение оккупантов, которое находится на базе, которая на территории села Широкое. Речь идет о 101 отдельной бригаде материально-технического обеспечения россиян.